TOCCAMI! - ALTRA VIDEO-PUNTATA DELLE DISAVVENTURE EROTICHE DEL DEPUTATO TRUMPIANO-BACCHETTONE MADISON CAWTHORN - DOPO IL SIPARIETTO DEL MORALISTA IN REGGISENO E LINGERIE, ORA IL VIDEO IN CUI SI FA TOCCARE IN MEZZO ALLE GAMBE DA UN SUO COLLABORATORE E CINGUETTA: "SENTO LA PASSIONE E IL DESIDERIO E VORREI AVERE UN CORPO NUDO SOTTO LE MIE MANI" - POI... - VIDEO

Dagotraduzione dal Daily Mail

Madison Cawthorn Stephen Smith

Il nuovo video del rappresentante del partito repubblicano Madison Cawthorn, che si fa toccare l'inguine da un caro amico e membro dello staff, è al centro di una denuncia che chiede un'indagine su di lui presentata oggi all'Office of Congressional Ethics.

Lo straordinario filmato, ottenuto in esclusiva da DailyMail.com e visto qui per la prima volta oggi, mostra Cawthorn, 26 anni, in macchina con il suo stretto collaboratore e il suo pianificatore Stephen Smith, 23 anni. Cawthorn siede al posto di guida mentre Smith lo filma e, con accento esagerato, dice: «Sento la passione e il desiderio e vorrei avere un corpo nudo sotto le mie mani».

La telecamera torna quindi a Smith che dice «Anche io» mentre si sente Cawthorn ridere. Smith poi si filma mentre allunga la mano sull'inguine di Cawthorn. Il video è una delle numerose esibizioni presentate a sostegno della denuncia etica redatta dal gruppo politico “Fire Madison Cawthorn”.

Madison Cawthorn si fa toccare da Stephen Smith

Giovedì Cawthorn sembrava alludere allo scandalo in un tweet che diceva: «Molti dei miei colleghi non sarebbero affatto vicini alla politica se fossero cresciuti con un cellulare in mano».

La denuncia richiede un'indagine su una serie di comportamenti che, sostiene il gruppo, ha messo saldamente Cawthorn dalla parte sbagliata di una serie di regole. Tra le tante accuse c'è l'affermazione secondo cui il rappresentante dell'11° distretto della Carolina del Nord ha fornito migliaia di dollari in prestiti e regali a Smith, un membro dello staff, con il quale, afferma la denuncia, è impegnato in una relazione impropria caratterizzata da post bollenti sui social media. I due sono così vicini che lo Smith ha raggiunto Cawthorn durante la sua luna di miele a Dubai nell'aprile 2021.

Secondo la denuncia, Cawthorn ha fornito alloggio, viaggi e prestiti gratuiti a Smith, nessuno dei quali è stato dichiarato o rimborsato. La denuncia richiede anche un'indagine sulla natura del rapporto di Cawthorn con Smith che afferma essere il membro più giovane del personale a vivere con Cawthorn.

Madison Cawthorn si fa toccare da Stephen Smith 2

Secondo il reclamo la casa di Cawthorn a Hendersonville, nella Carolina del Nord, è l’indirizzo di casa di Smith e DailyMail.com ha verificato separatamente che Smith è effettivamente registrato come residente lì. Oltre a questa sistemazione abitativa, la denuncia afferma che «vari post sui social media indicano un rapporto personale tra loro, separato dal rapporto professionale tra datore di lavoro e dipendente».

Avvicinato per un commento, il portavoce di Cawthorn, Luke Ball, ha detto che non avrebbe potuto dare alcuna risposta fino a quando non avesse visto il video. Ha detto che Smith e Cawthorn sono cugini.

Un'immagine inclusa nella denuncia sembra mostrare Cawthorn e Smith, a bordo piscina. Cawthorn giace coperto solo da un asciugamano, il braccio drappeggiato su Smith che appoggia la testa sulla spalla del suo capo e posa la mano sul fianco di Cawthorn. Un'altra immagine mostra gli uomini che si godono una «giornata sulla neve» insieme.

Madison Cawthorn Stephen Smith 2

Cawthorn, costretto su una sedia a rotelle in seguito a un incidente d'auto nel 2014, ha sposato Cristina Bayardelle, 27 anni, nell'aprile 2021, poche settimane dopo essere stato accusato di molestie sessuali da alcuni ex studenti del Patrick Henry College, il college della Virginia settentrionale che aveva frequentato nel 2016 per un solo semestre.

All'epoca Cawthorn descrisse il matrimonio con l'assistente anestesista di 27 anni e atleta di CrossFit come «il più grande onore, privilegio e avventura della mia vita».

Denuncia contro Madison Cawthorne 2 Denuncia contro Madison Cawthorne Madison Cawthorne con la moglie