20 apr 2023 17:38

TOGA PARTY! – A LATINA LA GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI, GIORGIA CASTRIOTA, AVREBBE AFFIDATO INCARICHI AD ALCUNI AMICI IN CAMBIO DI UN ABBONAMENTO IN TRIBUNA VIP ALLO STADIO OLIMPICO DI ROMA, GIOIELLI E SOLDI – LA DONNA È FINITA IN CARCERE, INSIEME AL CONSULENTE SILVANO FERRARO – L’INDAGINE È PARTITA DA UNA DENUNCIA DELL’AMMINISTRATORE DI UNA SOCIETÀ A CUI ERANO STATI SEQUESTRATI DEI BENI PER DEI REATI FINANZIARI. L'UOMO LAMENTAVA LA POCA CHIAREZZA CON CUI QUESTI ERANO GESTITI E...