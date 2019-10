TOGA PARTY - NINO DI MATTEO SCALDA I MOTORI PER IL CSM: OGGI E DOMANI CI SONO LE ELEZIONI SUPPLETIVE PER COPRIRE I VUOTI LASCIATI DALLO SCANDALO PALAMARA E IL PM DEL PROCESSO SULLA TRATTATIVA, CANDIDATO CON LA CORRENTE DI DAVIGO, È UNO DEI PIÙ QUOTATI - SI ATTENDE ANCHE LA NOMINA DEL NUOVO PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE DOPO LE DIMISSIONI DI RICCARDO FUZIO…

Francesco Grignetti per “la Stampa”

nino di matteo processo sulla trattativa stato mafia luca palamara

Tra oggi e domani, i magistrati italiani sono chiamati a elezioni suppletive per coprire i vuoti nel Consiglio superiore della magistratura dopo lo scandalo del caso Palamara e le dimissioni di quei giorni. Sono 16 i candidati per due posti, tra i quali primeggia il pm antimafia Nino Di Matteo, protagonista del processo sulla Trattativa Stato-mafia, candidato della corrente di Pier Camillo Davigo; il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano, responsabile del procedimento a Marco Cappato, che ne ha chiesto l' assoluzione in merito alla morte di dj Fabo; e poi Anna Chiara Fasano, Grazia Errede, Simona Maisto, Gabriele Mazzotta, Alessandro Milita, Francesco De Tommasi, Lorenzo Lerario, Paola Cameran, Fabrizio Vanorio, Andrea Laurino, Antonio D' Amato, Francesco De Falco, Alessandro Crini e Anna Capena, ex segretaria di Magistratura democratica.

luca palamara 2008 tiziana siciliano

Una successiva tornata elettorale, l' 8 e 9 dicembre, servirà a indicare un componente togato tra i giudici, dopo la rinuncia del presidente del tribunale di Vasto, Bruno Giangiacomo, cui, sulla carta, sarebbe spettata la poltrona lasciata da Paolo Criscuoli, un altro che si è dimesso a seguito dello scandalo.

Davigo Palamara

Complessivamente sono stati cinque i membri di Palazzo dei Marescialli che si sono dimessi a seguito della pubblicazione delle intercettazioni legate all' inchiesta della procura di Perugia. E così, con queste elezioni, cambieranno ulteriormente le maggioranze all' interno del Csm. Un anno fa, i gruppi più consistenti, con 5 consiglieri ciascuno, erano Magistratura Indipendente e Unità per la Costituzione. A colpi di dimissioni, si sono dimezzati. Autonomia e Indipendenza, la corrente che ha tra i suoi fondatori Piercamillo Davigo ha invece raddoppiato la sua rappresentanza: sono suoi i due nuovi consiglieri subentrati ai dimissionari, Ilaria Pepe e Giuseppe Marra. Il gruppo di Area, espressione delle toghe progressiste, è rimasto stabile con quattro togati.

RICCARDO FUZIO SERGIO MATTARELLA

Per chiudere definitivamente il cerchio, infine, si attende anche la nomina del nuovo procuratore generale presso la Cassazione, carica vacante da quando Riccardo Fuzio ha dato le dimissioni, anche lui travolto dallo scandalo. Nelle prossime settimane, la commissione competente e poi il Plenum esamineranno i nove candidati, tra cui ci sono il Pg di Roma, Giovanni Salvi, il Pg di Napoli, Luigi Riello, e il Pg di Venezia, Antonio Mura.

