7 mag 2021 11:48

TOGA SPUTTANESCION! - A “PIAZZAPULITA” ARRIVA LA TELEFONATA IN DIRETTA DEL MAGISTRATO SEBASTIANO ARDITA, MEMBRO DEL CSM, CHE SMENTISCE L’INTERVISTA A DAVIGO MANDATA IN ONDA POCO PRIMA: “AL NETTO DELLA STORIA DELLA LOGGIA UNGHERIA, CHE È UNA BUFALA CLAMOROSA, IO SONO BASITO DALLE PAROLE DI DAVIGO: È UN FATTO DI GRAVITÀ INAUDITA DIRE CHE NON È POSSIBILE SEGUIRE LE VIE FORMALI” - IL RIFERIMENTO E’ AL PASSAGGIO IN CUI DAVIGO HA SOSTENUTO DI NON POTER PRESENTARE FORMALE ESPOSTO AL CSM SUI VERBALI SECRETATI DI AMARA PER NON COMPROMETTERE L’INDAGINE… - VIDEO