IL LUSSO DI NON SENTIRE LA CRISI – LA PANDEMIA VA IN CULO AI POVERI E NON SFIORA IL SETTORE DEL LUSSO REGISTRA UN 2021 DA RECORD: LVMH HA CHIUSO CON UN GIRO D’AFFARI DI 64 MILIARDI DI EURO E UN +46%. LA SVIZZERA RICHEMONT HA AUMENTATO LE VENDITE DEL 32% E PRADA HA RAGGIUNTO I 3,3 MILIARDI DI RICAVI TOTALI. E L’INFLAZIONE? NON SPAVENTA LE MAISON PRONTE AD AUMENTARE I PREZZI SAPENDO CHE I RICCASTRI STRISCERANNO LO STESSO LA CARTA…