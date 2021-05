TOGHE ROTTE - IL CSM SI SPACCA SUL NUOVO PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI ROMA. CON UN SOLO VOTO DI SCARTO È STATO NOMINATO ROBERTO REALI, ATTUALMENTE PRESIDENTE DI SEZIONE ALLA CORTE D'APPELLO DELLA CAPITALE. HA OTTENUTO 12 VOTI, CONTRO GLI 11 ANDATI A GIOVANNI BUONOMO. SI SONO ASTENUTI IL PRIMO PRESIDENTE PIETRO CURZIO E IL PG DELLA CASSAZIONE GIOVANNI SALVI…

ROBERTO REALI

(ANSA) - ROMA, 06 MAG - Il Csm si spacca sul nuovo presidente del tribunale di Roma, il più grande ufficio giudicante d'Europa. Con un solo voto di scarto, rispetto al suo concorrente, è stato nominato Roberto Reali, attualmente presidente di sezione alla Corte d'appello della capitale. Ha ottenuto 12 voti, contro gli 11 andati a Giovanni Buonomo, anche lui presidente di sezione alla Corte d'appello di Roma.

GIOVANNI BUONOMO

Si sono astenuti il primo presidente Pietro Curzio e il pg della Cassazione Giovanni Salvi, mentre il vice presidente David Ermini come di consueto non ha partecipato al voto.

Per nominare Reali ci sono volute più votazioni La prima era finita ieri sera in perfetta parità tra i due candidati. "Soddisfazione per la conclusione del lungo lavoro" condotto dalla Commissione Direttivi all'esito di "una approfondita istruttoria" è stata espressa dal relatore della proposta a favore di Reali Michele Ciambellini: "finalmente il Tribunale di Roma ha il suo Presidente, guida indispensabile per affrontare le sfide organizzative che attendono il più grande tribunale d'Europa, un ufficio giudicante con 300 magistrati"

david ermini giovanni salvi PIETRO CURZIO