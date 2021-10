15 ott 2021 19:26

TOGLIETE IL MARTINI ALLA REGINA! - I MEDICI DI BUCKINGHAM PALACE HANNO IMPOSTO A ELISABETTA DI ASTENERSI DAL BERE ALCOL PER ARRIVARE IN FORMA AL GIUBILEO DI PLATINO, CHE SI CELEBRERA' IL PROSSIMO GIUGNO - LA SOVRANA, 95 ANNI, E' SOLITA GUSTARSI UN PO' DI VINO DOLCE A CENA, UN MARTINI IN SERATA E UN BICCHIERE DI CHAMPAGNE PRIMA DI ANDARE A DORMIRE - "NON E' UN GROSSO PROBLEMA PER LEI, MA SEMBRA INGIUSTO CHE DEBBA RINUNCIARE A UNO DEI POCHISSIMI PIACERI DELLA VITA"...