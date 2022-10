28 ott 2022 15:02

TOGLIETEMI TUTTO MA NON IL MIO PONTE – TRA OGGI E MARTEDÌ 1° NOVEMBRE HOTEL E AGRITURISMI ITALIANI REGISTRERANNO 5 MILIONI DI PERNOTTAMENTI, 1,2 MILIONI IN PIÙ RISPETTO ALLO SCORSO ANNO – PER ASSOTURISMO E CONFESERCENTI IL TASSO DI OCCUPAZIONE DELLE STRUTTURE RICETTIVE È TORNATO AI LIVELLI DEL 2019, PRIMA DELLA PANDEMIA – A INVOGLIARE I TURISTI IN QUESTO LUNGO PONTE DI OGNISSANTI È ANCHE L'ONDATA DI CALDO ANOMALO E IL SOLE PREVISTI…