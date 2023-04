13 apr 2023 18:20

TOH, C'E' UN VELIVOLO IN FONDO AL MAR – MISTERO AL LARGO DI SCIACCA, IN PROVINCIA DI AGRIGENTO, DOVE IL RELITTO DI UN AEREO È STATO TROVATO ADAGIATO SUL FONDALE MARINO: SI TRATTA DI UN VELIVOLO LUNGO CIRCA 20 METRI CON UN’APERTURA ALARE DI CIRCA 30, MA NON È ANCORA CHIARO QUANDO SI SIA INABISSATO E SE ALL’INTERNO CI SIANO RESTI UMANI…