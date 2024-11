TOH, UN'ALTRA "STRANA" MORTE IN RUSSIA – L’ACCLAMATO BALLERINO RUSSO VLADIMIR SKHLYAROV È DECEDUTO DOPO ESSERE CADUTO DAL QUINTO PIANO DI UN EDIFICIO – SKHLYAROV AVEVA 39 ANNI E STAVA ASSUMENDO ANTIDOLORIFICI PER UN INFORTUNIO ALLA SCHIENA: OGGI AVREBBE DOVUTO SOTTOPORSI A UN INVERVENTO CHIRURGICO ALLA COLONNA VERTEBRALE – È STATA AVVIATA UN’INDAGINE, MA LE AUTORITÀ PARLANO DI UN INCIDENTE…”

vladimir skhlyarov 7

(AGI) - L'acclamato ballerino russo Vladimir Shklyarov e' morto all'eta' di 39 anni, dopo essere caduto dal quinto piano di un edificio, sabato. Lo ha annunciato una portavoce del Teatro Mariinsky al notiziario Fontanka.

La portavoce, Anna Kasatkina, ha riferito ai media russi che Shklyarov stava assumendo degli antidolorifici per un infortunio alla schiena e che era stato programmato un intervento chirurgico alla colonna vertebrale per oggi.

E' stata avviata un'indagine federale per indagare sulla morte del ballerino, nella cui "causa preliminare" e' stato indicato un incidente, come riferito dall'agenzia di stampa russa Ria Novosti. Nato a San Pietroburgo nel 1985, Shklyarov entro' a far parte del Mariinsky Theatre nel 2003 e ne divenne il ballerino principale, la posizione piu' alta in una compagnia di balletto, nel 2011.

vladimir skhlyarov 4

La compagnia ha definito la morte di Shklyarov "un'enorme perdita". "Le nostre condoglianze alla famiglia dell'artista, ai suoi cari, agli amici e a tutti i numerosi ammiratori del suo lavoro e del suo talento. Ha inciso per sempre il suo nome nella storia del balletto mondiale", ha affermato. Nel corso della sua carriera ventennale, Shklyarov ha recitato in produzioni quali Il lago dei cigni, Romeo e Giulietta, La bella addormentata, Don Chisciotte e Alice nel paese delle meraviglie di Christopher Wheeldon. Si e' esibito in tutto il mondo, anche con la Metropolitan Opera di New York City e la Royal Opera House di Londra.

vladimir skhlyarov 5 vladimir skhlyarov 1 vladimir skhlyarov 2 vladimir skhlyarov 3 vladimir skhlyarov 6