TOH, IN STAZIONE FINALMENTE SE MAGNA BENE - BASTA CON I SOLITI PANINI UNTI E PIZZETTE CRUDE: IL MODELLO DI BUSINESS DI "MERCATO CENTRALE" HA STRAVOLTO I CANONI DEL CIBO DA STAZIONE FERROVIARIA - IL PRIMO AD APRIRE È STATO LO STORE DI FIRENZE, SEGUITO DA QUELLI A ROMA, TORINO E MILANO – MARINO NIOLA: "TRASFORMA LA GASTRONOMIA IN UN BIGLIETTO DA VISITA DELLO STIVALE. GLI STRANIERI SI METTONO IN FILA PER ASSAGGIARE LE NOSTRE TIPICITA'..."