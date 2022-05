TORNA IL CALDO, E' TEMPO DI SVALVOLATI CON LE CHIAPPE ALL'ARIA - A PORTO SANTO STEFANO, SUL MONTE ARGENTARIO, UN UOMO GIRA NUDO PER STRADA COLPENDO ALCUNE AUTO E UNA VOLTA INTERVENUTI I CARABINIERI, SI SCAGLIA CONTRO LA LORO AUTO E NE DISTRUGGE IL PARABREZZA - L'UOMO È STATO ARRESTATO E PER LUI È SCATTATO UN TRATTAMENTO SANITARIO OBBLIGATORIO ALL'OSPEDALE MISERICORDIA DI GROSSETO…

Follia per strada. A Porto Santo Stefano, promontorio dell'Argentario è stato avvistato un uomo completamente nudo che ha seminato il panico in città. Come riporta la Nazione, l'uomo ha colpito anche l'auto dei carabinieri, intervenuti per fermarlo, distruggendone il parabrezza.

Dopo aver lasciato la sua auto nella zona del Pozzarello aveva cominciato a girare nudo per le strade colpendo alcune auto. La tensione dei cittadini è aumentata quando l'uomo è entrato in un esercizio commerciale. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma l'uomo non era in sé. L'uomo è stato fermato sul lungomare dagli stessi militari, che dopo diversi sforzi, lo hanno bloccato. Per lui è scattato un trattamento sanitario obbligatorio all'ospedale Misericordia di Grosseto.

