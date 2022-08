TORNA A CASA, ILARY (ORMAI FA PIU' TAPPE DELLA MADONNA PELLEGRINA) – L'EX SIGNORA TOTTI ARRIVA IN CROZIA DOVE HA AFFITTATO UN MEGA YACHT INSIEME ALLA SORELLA SILVIA: DA LÌ HA PUBBLICATO FOTO DI BICCHIERI AL SOLE, PIATTI DI POMODORINI, LA PICCOLA ISABEL SORRIDENTE - LA STRATEGIA MESSA A PUNTO CON LA SUA AGENTE GRAZIELLA LOPEDOTA, DETTA “IL GENERALE”, E' QUELLA DI MOSTRARSI VINCENTE E SPENSIERATA PRIMA DI CONCORDARE MAGARI UN’INTERVISTA A “VERISSIMO” CON L'AMICA TOFFANINA – MA SIAMO SICURI CHE QUESTO GIROVAGARE NON DIA L’IMPRESSIONE DI ESTREMA IRREQUIETEZZA?

Giovanna Cavalli per il “Corriere della Sera”

Prima o poi dovrà pur trovare la strada di casa, ma intanto Ilary Blasi continua ad aggiungere tappe (l'ultima, a occhio, in Croazia) a questa sua lunghissima estate a zonzo. La prima maxi vacanza da single di ritorno - dopo la chiacchieratissima separazione da Francesco Totti - di cui non ha sprecato nemmeno un istante, in moto perpetuo tra savana, mare, monti, boschi, laghi e colline.

Senza tenere per sé nemmeno un fotogramma: ogni scatto (comprese le prodezze del gatto sporcaccione di nonna Marcella), ogni scorcio, ogni selfie (eloquente quello con la mano sinistra senza più anello), dalla Tanzania, da Zanzibar, da Sabaudia, da Cortina, dall'Alto Adige, dalle Marche o da Riccione, è stato puntualmente pubblicato su Instagram quasi in tempo reale, scandendo le ore meno movimentate dei suoi 2 milioni di devoti follower.

Passato Ferragosto sembrava che il lieto peregrinare fosse giunto al termine, dopo ben 37 giorni, a partire dal quel 12 luglio, all'indomani del doppio comunicato stampa con cui lei e l'eterno Capitano giallorosso avevano annunciato l'ineluttabile addio.

«Si torna a Roma», avvisava, sempre via social, la conduttrice dell'Isola dei Famosi. E nella Capitale ancora semideserta in effetti ci è passata, ma per 72 ore o giù di lì. Il tempo di cambiare valigia, farsi la manicure con smalto oro pallido e riprendersi la piccola Isabel, dal primo agosto affidata alle cure paterne nella villa di Sabaudia, come Cristian e Chanel, secondo il calendario dei genitori separati con prole, 20 giorni ciascuno.

E così domenica mattina ha ripreso il volo, filmandosi mentre scende dalla scaletta di un aereo insieme alla bambina, con il mare all'orizzonte, sempre strategicamente griffata, dalle ciabattone di Gucci, con cui planò in Africa, alla borsa da viaggio di Dior con tracolla personalizzata.

E quando quasi ci si preoccupava perché il profilo Instagram era ancora muto, ieri pomeriggio è apparsa la nuova raffica di fotografie: bicchieri al sole, pomodorini, una barca con bandiera della Croazia (affittata con la sorella Silvia), Isabel in piedi e sorridente sulla tavola da Sup e con le cuginette, ma soprattutto Ilary con uno spettacolare copricostume ricamato bianco, mini-borsa e giro di perle con cuoricino rosa. Mentre il multitatuato personal trainer Cristiano Iovino, con cui avrebbe avuto un flirt (vera causa della rottura con Totti, prima dell'avvento di Noemi Bocchi, secondo chi sa molte cose) e che ha aggiunto uno scorpione al bicipite, posta dall'Indonesia

Nulla però è casuale in questa condivisa e interminabile villeggiatura di Ilary Blasi, così diversa dalla vacanza «normale» di Totti, stanziale tra le dune di Sabaudia, al massimo qualche partitella di foot-volley, una spaghettata con amici, un giro sulle giostre o una pigra corsetta con Tyson, il french bulldog di Cristian. Zero post sui social, basso profilo e silenzio assoluto, mentre intorno a lui non si placano i pettegolezzi più fantasiosi, anche perché la dama bionda e pariolina che lo avrebbe conquistato è di stanza al Circeo, a un quarto d'ora d'auto (i due si vedrebbero al largo su uno yacht).

La strategia di Ilary, messa a punto con la volitiva agente Graziella Lopedota detta «Il Generale», sarebbe questa: mostrarsi bella, felice e vincente, agli occhi di un ex marito troppo ingombrante o di un ex spasimante. E al mondo. Concordare un'intervista «amica», magari a Verissimo . Per poi presentarsi con somma calma a discutere della causa di separazione, che, senza di lei, è mestamente ferma al frontespizio.

