TORNADO KILLER – IN SPAGNA UN RAGAZZO È MORTO E ALTRI 40 SONO RIMASTI FERITI PER IL CROLLO DEL PALCO DEL “MEDUSA FESTIVAL”, NELLA CITTÀ DI CULLERA. A CAUSARE LA TRAGEDIA È STATO UN MEGA TORNADO DI SABBIA: DURANTE LA NOTTE C’È STATO UN IMPROVVISO AUMENTO DELLE TEMPERATURE, CON RAFFICHE DI VENTO FINO A 82 KM/H. ALL’EVENTO, DEDICATO ALLA MUSICA ELETTRONICA, ERANO PRESENTI 320MILA GIOVANI…

Da www.rainews.it

tornado di sabbia al medusa festival di cullera, in spagna 3

Un ragazzo di 21 anni è rimasto ucciso e ci sarebbero, secondo il quotidiano El Pais, almeno 40 feriti, per il crollo del palco di un festival in Spagna, a causa del forte vento. E' successo al Medusa Festival, un'enorme manifestazione di musica elettronica che si tiene per sei giorni nella città di Cullera, sulla costa orientale iberica. Dei feriti, tre avrebbero subito gravi traumi. All'evento fino a lunedì era prevista la partecipazione di 320mila giovani.

Il festival è stato momentaneamente sospeso. L'emittente nazionale TVE ha mostrato immagini delle forti raffiche che sballottavano con violenza le tende delle persone nel cuore della notte.

Un fallecido y 17 heridos, 9 de ellos graves, en el Medusa festival. Por el reventón cálido y la caída de estructuras. pic.twitter.com/0Hfat8BJof — ?????n? s???? nu?? (@M_ReyesGuevara) August 13, 2022

tornado di sabbia al medusa festival di cullera, in spagna 2

Secondo l'agenzia meteorologica nazionale Aemet c'è stato un "un improvviso aumento delle temperature" durante la notte, con raffiche di 82 km orari registrati all'aeroporto di Alicante, nella regione di Valencia. Il picco - fino a 40 gradi, secondo l'agenzia governativa - intorno all'1 di notte.

Tragedia en el Medusa Festival tras una fuerte racha de viento que ha hecho que la infraestructura del escenario volara por los aires

Se estima que hay varios heridos incluso algún muerto. pic.twitter.com/E8ISDuwKPc — StrottaHub by Strotta (@strottahub) August 13, 2022

tornado di sabbia al medusa festival di cullera, in spagna 5 tornado di sabbia al medusa festival di cullera, in spagna 7 tornado di sabbia al medusa festival di cullera, in spagna 6 tornado di sabbia al medusa festival di cullera, in spagna 4 tornado di sabbia al medusa festival di cullera, in spagna 1