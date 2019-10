CHE LUFTHANSIA: PATUANELLI SCARICA I TEDESCHI CHE PIACCIONO A BENETTON, IL GOVERNO CONTINUA A PUNTARE SU DELTA. NON C'È TEMPO PER INIZIARE UNA NUOVA TRATTATIVA CON UN ALTRO VETTORE, I 350 MILIONI PUBBLICI APPENA SGANCIATI (DOPO I 900 Già VERSATI) BASTANO A MALAPENA PER SEI MESI - TUTTI I NODI ANCORA APERTI DELLA TRATTATIVA