TRAGEDIA AD ALTA QUOTA – UN ELICOTTERO SI È SCHIANTATO SUL PETIT COMBIN, NELLE ALPI SVIZZERE. TRE PERSONE SONO MORTE E ALTRE TRE SONO RIMASTE FERITE – SI TRATTA DI UN VELIVOLO PER L’ELISKI, LO SCI FUORIPISTA, CHE SI SERVE DI UN ELICOTTERO COME MEZZO DI RISALITA – ANCORA DA ACCERTARE LE CAUSE DELL’INCIDENTE...

(ANSA) - E' di tre morti e di tre feriti il bilancio dell'incidente sulle Alpi svizzere occorso stamane a un elicottero adibito al servizio di eliski, la pratica dello sci fuoripista servendosi di un velivolo come mezzo di risalita. A bordo c'erano il pilota, una guida alpina e quattro clienti. Lo comunica la polizia del Canton Vallese.

L'elicottero si è schiantato stamane verso le 9.25 sul Petit Combin, dove sarebbe dovuto atterrare per far scendere guida e clienti. Arrivato nella parte alta della montagna che culmina a 3.668 metri di quota, il velivolo "è scivolato lungo la parete Nord" per "una ragione che l'inchiesta dovrà determinare".

Le tre vittime sono già state trovate senza vita dalle squadre di ricerca. Due feriti sono stati soccorsi in poco tempo e portati in elicottero all'ospedale di Sion (Svizzera). Riguardo al terzo sopravvissuto, le squadre di salvataggio sono riuscite a prenderlo in carico successivamente.

Sono stati sette gli elicotteri - di Air Glaciers, Air Zermatt e Rega - impegnati nelle operazioni di recupero e soccorso. Il Servizio d'inchiesta svizzero sulla sicurezza (Sisi) ha avviato un'indagine di natura tecnica per determinare le cause dell'incidente. L'inchiesta penale invece spetta al pubblico ministero della Confederazione competente in materia di incidenti di aviazione

