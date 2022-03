LA TRAGEDIA DI UNA BADANTE UCRAINA CHE È SVENUTA IN PIAZZA A SARSINA, IN PROVINCIA DI FORLÌ, QUANDO HA SAPUTO CHE IL FIGLIO 36ENNE ERA MORTO IN PATRIA: LA DONNA STAVA CAMMINANDO QUANDO HA RICEVUTO UNA TELEFONATA E SI È ACCASCIATA – IL RAGAZZO È STATO UCCISO DURANTE UN ATTACCO MENTRE SCAPPAVA DALLA FABBRICA IN CUI LAVORAVA…

Da “Libero quotidiano”

guerra in ucraina 2

Ha ricevuto la telefonata mentre sabato attraversava la piazza di Sarsina (Forlì-Cesena) per fare colazione: una donna ucraina, badante in pensione, ha saputo così che il suo figlio più giovane in patria era morto. Si è accasciata, soccorsa dai presenti, poi da carabinieri e vigili, quindi dal 118. La donna, scrive il Resto del Carlino, è stata dimessa dall'ospedale Bufalini.

proteste contro la guerra 1

Il figlio di 36 anni è stato ucciso durante un attacco, mentre scappava dalla fabbrica in cui lavorava, in Ucraina. «La guerra non è purtroppo lontana, abbiamo appreso di una nostra concittadina di origine Ucraina che, per via di questa guerra nefasta, ha subito un grave lutto. A lei tutta la comunità si stringe in questo momento di dolore», ha scritto il Comune di Sarsina sui social.

guerra in ucraina 1

«A tutti i nostri cittadini ucraini va la nostra massima disponibilità per offrire loro tutto il supporto che l'amministrazione comunale può dare in questo momento tremendo per il loro popolo tramite i canali della Prefettura e della Farnesina».

