TRAGEDIA A ROMA: UN 12ENNE È MORTO IMPICCATO NELLA SUA CAMERETTA - GLI INVESTIGATORI NON ESCLUDONO CHE IL RAGAZZINO POSSA AVER PARTECIPATO A UNA "SFIDA SOCIAL" E CHE SI SIA UCCISO PER ERRORE: IL GIOVANE SI E' APPESO AL LETTO A CASTELLO CON UNA CINTA DI CORDA E ALL'ARRIVO DEGLI AGENTI C'ERA IL PC ACCESO PROPRIO DI FRONTE AL LETTO - SOLO QUALCHE GIORNO FA, SEMPRE NELLA CAPITALE, UNO STUDENTE È STATO SALVATO IN EXTREMIS DA UN COMPAGNO DI SCUOLA MENTRE STAVA FACENDO IL "BLACKOUT CHALLENGE", OVVERO…

Estratto dell'articolo di Rinaldo Frignani per il "Corriere della Sera"

Morto per gioco nella sua cameretta. Impiccato al letto a castello con una cinta di corda mentre in casa c’erano madre e sorella che non si sono accorte di nulla. Una tragedia in via dell’Archeologia, nel quartiere romano di Tor Bella Monaca, sulla quale indaga ora la polizia. A perdere la vita in modo orribile nella serata di domenica scorsa un ragazzino di 12 anni, soccorso proprio dalle parenti. Hanno tentato in ogni modo di rianimarlo, ma non c’è stato niente da fare nonostante l’intervento di un’ambulanza e un’automedica del 118.

All’arrivo degli agenti c’era il pc acceso proprio di fronte al letto. Da qui l’ipotesi, al momento comunque da verificare, che l’adolescente possa aver partecipato a una challenge su internet e si sia ucciso per errore. Solo qualche giorno fa, all’Infernetto, sempre nella capitale, uno studente è stato salvato in extremis da un compagno di scuola in un episodio analogo. […]

Gli investigatori del commissariato Casilino Nuovo hanno sequestrato il computer e lo smartphone del 12enne che saranno analizzati dalla polizia postale. Da ricostruire ci sono gli ultimi contatti online e telefonici dal giovane. Perché gli investigatori sono convinti che non si sia tolto la vita di proposito ma sia comunque rimasto vittima di un gioco finito male. […] Chi indaga rimane cauto: non sono emerse evidenze dirette di una challenge online ma è ancora presto per avere una risposta definitiva. […] Anche perché i testimoni hanno escluso che avesse manifestato disagio o che ci fossero problemi familiari.

Ecco perché la vicenda viene seguita con particolare attenzione, soprattutto alla luce di quanto scoperto all’Infernetto dove i due alunni sono stati sanzionati dopo essere stati scoperti mentre erano impegnati in una «Blackout challenge», ovvero una sfida a resistere al soffocamento con una corda o una cintura, come avevano visto fare su un video scaricato sul telefonino. […]

