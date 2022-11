TRAGEDIA SU ROTAIA – A MILANO UN RAGAZZINO DI 14 ANNI È STATO TRAVOLTO E UCCISO DA UN TRAM MENTRE ERA IN SELLA DELLA SUA BICICLETTA – L’INCIDENTE IN VIA TITO LIVIO: ERANO CIRCA LE 8 E IL RAGAZZINO STAVA ANDANDO A SCUOLA QUANDO È FINITO SOTTO IL MEZZO DELLA LINEA 16 – IL SINDACO SALA: “OGGI PER MILANO È UN GIORNO MOLTO TRISTE. PROCLAMEREMO UNA GIORNATA DI LUTTO CITTADINO” - LE DINAMICHE DELL’INCIDENTE SONO ANCORA DA ACCERTARE

Da www.leggo.it

ragazzino travolto e ucciso da un tram a milano 6

Milano, è stato travolto e ucciso dal tram mentre stava pedalando in sella alla sua bici in via Tito Livio diretto a scuola. Il ragazzino di 14 anni è morto stamani, poco dopo le 8, dopo essere rimasto incastrato tra i binari. Inutili i soccorsi del 118 e dei vigili del fuoco. Sul posto, per i rilievi dell'incidente, la polizia locale di Milano.

ragazzino travolto e ucciso da un tram a milano 7

Il 14enne si trovava in bici, in via Tito Livio, tra i quartieri di Porta Romana e Calvairate, quando per cause ancora da ricostruire è finito sotto il mezzo della linea 16 che lo ha ucciso. Il ragazzino stava andando a scuola: studiava nel vicino liceo Einstein. «Siamo sconvolti - dicono all'ANSA dalla direzione dell'istituto - è una tragedia, una terribile

ragazzino travolto e ucciso da un tram a milano 5

È stato trasportato in stato di choc in ospedale il guidatore del tram della linea 16 che stamani alle 8 ha investito e ucciso un 14enne a Milano. L'incidente è avvenuto all'angolo fra via Tito Livio e via Einstein, nei pressi di un attraversamento pedonale.

ragazzino travolto e ucciso da un tram a milano 4

L'Atm, l'azienda che gestisce il trasporto pubblico a Milano, ha espresso il cordoglio alla famiglia del 14enne investito e ucciso stamani da un tram in via Tito Livio. Il 14enne era in bicicletta e le cause dell'incidente sono ancora da ricostruire.

ragazzino travolto e ucciso da un tram a milano 3

Il sindaco di Milano Giuseppe Sala proclamerà una giornata di lutto cittadino per la morte del ragazzino investito e ucciso da un tram a Milano mentre era in bicicletta. «Oggi per Milano è un giorno molto triste - ha scritto il sindaco sulle sue pagine social -. Sto seguendo con dolore la tragedia di via Tito Livio e il mio pensiero è rivolto alla famiglia del ragazzo. Fin da ora annuncio che proclameremo una giornata di lutto cittadino».

ragazzino travolto e ucciso da un tram a milano 2

ragazzino travolto e ucciso da un tram a milano 1 ragazzino travolto e ucciso da un tram a milano 8 ragazzino travolto e ucciso da un tram a milano 9