UNA TRAGEDIA SENZA SENSO - A CAMAIORE, IN PROVINCIA DI LUCCA, UNA 44ENNE BRASILIANA HA TRAVOLTO E UCCISO CON LA SUA MACCHINA DUE TURISTE TEDESCHE DI 18 E 19 ANNI. L'AUTO HA PROSEGUITO PER ALTRI CINQUANTA METRI, "BRUCIANDO" UN SEMAFORO E INVESTENDO ALTRI CINQUE PEDONI. LA FOLLE CORSA SI È FERMATA QUANDO IL VEICOLO HA SBATTUTO CONTRO UN'ALTRA MACCHINA - LA DONNA ALLA GUIDA È RISULTATA NEGATIVA ALL'ALCOL TEST E AGLI ESAMI TOSSICOLOGICI, DELL'INCIDENTE DICE DI "NON RICORDARSI NULLA"...

Estratto dell’articolo di Simone Innocenti per il “Corriere della Sera”

INCIDENTE A CAMAIORE

A bordo di una Mercedes — che probabilmente viaggiava sugli ottanta chilometri orari — ha «bucato» il semaforo rosso centrando e uccidendo due turiste tedesche di 18 e 19 anni che si trovavano all’incrocio di via Italica e via Roma. Poi la macchina ha proseguito per altri cinquanta metri, «bucando» un altro semaforo rosso e investendo altri cinque pedoni, tutti giovani.

A quel punto la Mercedes ha urtato contro due macchine e si è fermata all’altezza dell’hotel Sirio, a Lido di Camaiore, sul viale parallelo al lungomare: qui, la conducente — una brasiliana di 44 anni — è uscita dalla sua auto assieme a una passeggera fino all’arrivo delle forze dell’ordine.

Sarebbe questa la prima descrizione effettuata dalla polizia dell’incidente avvenuto ieri pomeriggio alle 18 in Versilia. Sottoposta all’esame alcolemico, la conducente è risultata negativa. Così come — stando alle prime risposte — sarebbe negativa anche agli esami tossicologici effettuati all’ospedale Versilia.

Il mezzo — finito sotto sequestro — è risultato essere in regola con l’assicurazione e le revisioni. La Procura di Lucca ha aperto un’inchiesta per duplice omicidio stradale e lesioni: nelle prossime ore potrebbero esserci sviluppi.

[…] «Non ricordo nulla di quanto è successo», avrebbe detto alla polizia, che nelle prossime ore la sentirà più approfonditamente.

La conducente è stata ricoverata al Versilia, sotto stretta osservazione dei medici. Le sue condizioni non sono gravi, ma è in stato di choc per quanto accaduto. Le forze dell’ordine aspettano di interrogarla, per capire cosa possa essere accaduto. Dai primissimi accertamento la polizia sospetta che la velocità della Mercedes fosse elevata: la vettura stava viaggiando dall’entroterra in direzione mare.

Non sarebbero stati trovati segni di frenata in prossimità dei due incroci «bucati». I rilievi hanno comportato la chiusura per diverse ore delle strade coinvolte nell’ incidente, con pesanti disagi anche per la circolazione, particolarmente intensa a quell’ora del pomeriggio. […]