LA TRAGEDIA DELLA SOFFERENZA: SPARA ALLA MOGLIE MALATA TERMINALE E POI SI UCCIDE DAVANTI AL SUO LETTO – IL FATTO E’ ACCADUTO AD ALESSANDRIA. LEI AVEVA 72 ANNI, IL MARITO 79. HA LASCIATO UN BIGLIETTO AI PARENTI CHIEDENDO SCUSA PER IL GESTO…

VALENTINA FREZZATO per www.lastampa.it

spara alla moglie malata terminale e poi si uccide

Spara all'ex moglie, malata terminale, e poi si uccide davanti a quel letto. È successo mercoledì pomeriggio: due colpi di pistola in un luogo dove normalmente si parla sottovoce per portare rispetto a chi sta soffrendo. L'Hospice Il Gelso di Alessandria accoglie i malati terminali e ricoverata in una delle stanze c'era una donna, Gioies Lorenzutti, di 72 anni.

Un uomo di sette anni più vecchio, Giuseppe Prevignano, suo ex marito, è entrato in quella camera con l'intenzione di porre fine a quelle sofferenze. Armato di pistola (la sua) ha sparato alla donna e poi ha rivolto l'arma contro se stesso. Ci sarebbe anche un biglietto lasciato ai parenti in cui chiede perdono per il gesto.

spara alla moglie malata terminale e poi si uccide struttura il gelso

Le indagini sono seguite dalla Squadra Mobile della questura di Alessandria, che sulla vicenda mantiene il massimo riserbo. L'ipotesi omicidio-suicidio sembrerebbe l'unica.