UNA TRAGEDIA TIRA L’ALTRA – CADY GROVES, CANTANTE COUNTRY DI 30 ANNI, È STATA TROVATA MORTA IN CASA: POCHI ANNI FA I GENITORI AVEVANO DOVUTO AFFRONTARE LA PERDITA DEI FRATELLI DELLA RAGAZZA MORTI NEL 2007 E NEL 2014 ALL’ETÀ DI 28 ANNI – IL MEDICO LEGALE CHE HA ESEGUITO L’AUTOPSIA HA STABILITO CHE… VIDEO

Da "www.fanpage.it"

cady groves 1

La cantante Cady Groves è morta all'età di 30 anni, stando a quanto scrive il fratello sui social. È stato lui, con un lungo post ad annunciare la scomparsa della donna, sottolineando che le cause della morte sono, per il momento, sconosciute. Da un po' di tempo la cantante era ferma, e il suo ultimo singolo "Oil and Water" risale al 2017, mentre la sua canzone più nota è "This little girl" del 2012, che è stato ascoltato oltre 12 milioni di volte in streaming.

Non è la prima tragedia che colpisce la famiglia della cantante, dal momento che sono due i fratelli della cantante che sono morti giovani: Casey e kelly, infatti, sono morti rispettivamente nel 2007 e nel 2014 all'età di 28 anni.

cady groves 5

La morte di Cady Groves

Il fratello Cody, infatti, aveva annunciato su Twitter la scomparsa della sorella: "Cady ha lasciato questo mondo. Le notizie a disposizione sono limitate, per il momento, ma la famiglia sta cercando di ottenerne di più così da tenere informati e aggiornati sia noi che i fan. Riposa in pace, sorella.

Spero che ti riunirai con Kelly e Casey". Questo è stato il primo messaggio di Cody, il quale, però, successivamente è dovuto tornare sui social per dare maggiori informazioni a causa di una serie di voci che stavano cominciando a circolare in rete e che, evidentemente, erano fasulle.

cady groves 4

Né omicidio, né autolesionismo

"Odio dover fare questa cosa, ma internet e il mondo, in generale, sono un ammasso di informazioni distorte – ha scritto il Cody su Twitter -. Nel mio primo post, infatti, avevo specificato che non avevamo informazioni proprio per cercare di prevenire quello che è successo, ma per evitare che girino voci infondate faccio un aggiornamento. Il medico legale ha completato l'autopsia e non vi sono segni di omicidio, né di autolesionismo. Semplicemente Cady Gloves è morta per cause naturali.

cady groves 3

Ha avuto alcuni problemi fisici lo scorso autunno e a questo punto la nostra ipotesi migliore, finché altri test non lo smentiscano, è che siano ritornati.Per questo, per favore, vi chiedo rispetto per lei e per la sua famiglia prima di condividere informazioni che non arrivano direttamente da noi".

cady groves 6

L'uomo ha poi specificato che la sorella aveva in programma di pubblicare un nuovo album nei prossimi mesi e che l'ultima volta che si erano sentiti lei gli aveva promesso di mandargli nuove canzoni.

cady groves 2 cady groves 8