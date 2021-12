TRAGEDIA VICINO AD AGRIGENTO DOVE UNA PALAZZINA È ANDATA A FUOCO E UNA BIMBA DI DUE ANNI È MORTA MENTRE DORMIVA: LE FIAMME POTREBBERO ESSERE DIVAMPATE PER UN CORTOCIRCUITO ELETTRICO, FORSE A CAUSA DELLE LUCI DI NATALE ACCESE IN CASA - LA PICCOLA ERA NEL SUO LETTINO IN CAMERA AL TERZO PIANO DELLA PALAZZINA, MENTRE I GENITORI E GLI ALTRI FRATELLI SI TROVAVANO SU UN ALTRO PIANO E SONO STATI MESSI IN SALVO...

Da ilmessaggero.it

Un incendio che scoppia all'interno di un appartamento a Palma di Montechiaro, un paesino a trenta chilometri di distanza da Agrigento, forse a causa delle lucine di Natale accese in casa, che contornano l'albero e il presepe, oppure per un cortocircuito partito da una stufetta. In via San Giuseppe, a pochi passi dal monastero, ieri sera poco prima delle 21 si sentivano urla disperate provenire dalla strada. Una bimba di due anni è rimasta intrappolata nelle stanze divorate dal rogo ed è morta travolta dalle fiamme mentre dormiva.

Secondo la prima ricostruzione fatta dai Vigili del fuoco e dai Carabinieri, l'incendio potrebbe essere stato provocato da un cortocircuito elettrico, mentre inizialmente era stata ipotizzata una fuga di gas. La piccola Ginevra Manganello, che era nel suo lettino in una camera al terzo piano della palazzina, non ha avuto scampo. I soccorritori sono invece riusciti a mettere i salvo i genitori, che ora non riescono a darsi pace.

L'ALLARME È stata la mamma della piccola a dare l'allarme quando è stata soccorsa insieme al marito e agli altri figli, dicendo che la più piccola della famiglia era rimasta all'interno dell'appartamento. Quando le fiamme si sono alzate la bimba stava dormendo e i genitori si trovavano in un altro piano dell'abitazione. La coppia ha cercato disperatamente di raggiungere Ginevra per metterla in salvo, ma le fiamme erano già troppo alte.

Nell'immobile, di tre piani, vivono nove persone. Si tratta di una palazzina piccola e stretta, incastrata tra le vecchie case del centro storico. Sul posto sono intervenute quattro squadre di Vigili del Fuoco del distaccamento di Canicattì e i carabinieri della stazione di Palma di Montechiaro insieme ai militari della Compagnia di Licata, comandanti dal capitano Augusto Petrocchi.

A dieci giorni di distanza dalla strage di Ravanusa, con l'esplosione in una palazzina provocata da una fuga di gas e che ha causato 9 morti, un'altra tragedia ha travolto la provincia di Agrigento. Sul caso indaga la Procura.

