LA TRAGICA FINE DI BONNIE E CLYDE DI ROMANIA - UNA NOTA COPPIA DI RAPINATORI ROMENI HA AVUTO UN INCIDENTE A BASSANO DEL GRAPPA DOPO UN COLPO DA OLTRE VENTIMILA EURO: ERANO RIUSCITI A STRAPPARE UN ROLEX DAL POLSO DI UN UOMO E POI A FUGGIRE IN AUTO A TUTTA VELOCITÀ, PRIMA DI SCHIANTARSI IN UN FRONTALE. LEI È SBALZATA FUORI DAL FINESTRINO ED È MORTA, LUI HA PROVATO A RECUPERARE LA REFURTIVA E POI…

Barbara Todesco per www.corriere.it

Un tragico incidente, a poche decine di metri dal luogo dell’ultimo colpo. È finita così la storia dei novelli Bonnie e Clyde di Romania, autori di decine di rapine e furti, più volte negli ultimi anni costretti a fare i conti con la Giustizia e infine con un drammatico destino.

Teatro di quello che potrebbe sembrare l’ultimo capitolo di un romanzo noir è stata la città di Bassano del Grappa, nel Vicentino, dove ha perso la vita una ventinovenne romena, schiacciata dall’auto con cui tentava la fuga dopo una rapina. Angelica Mariana Constantin, questo il nome della vittima - o forse solo uno dei tanti alias usati dalla giovane - pluripregiudicata per reati contro il patrimonio.

L’ultimo colpo

L’ultimo colpo è stato quello messo a segno proprio giovedì, pochi minuti dopo le 12 e pochi istanti prima di morire. Un colpo da oltre ventimila euro, frutto di una rapina ai danni di un cinquantenne bassanese. L’uomo stava camminando lungo viale Venezia, in una zona centrale della città, quando è stato avvicinato dalla ventinovenne che, con l’uso della forza, è riuscita a strappargli dal polso un orologio di marca Rolex.

Ad attenderla a pochi metri di distanza dal luogo della rapina, un complice di 33 anni, anch’egli di nazionalità romena, che l’aspettava alla guida di una Ford Fiesta di colore azzurro. Nemmeno il tempo di far salire la donna in auto e i due sono partiti a tutta velocità, cercando di allontanarsi il più in fretta possibile dal luogo del delitto.

Proprio l’alta velocità sarebbe responsabile del drammatico incidente accaduto pochi istanti dopo, durante la fuga. Forse per evitare di rallentare a un semaforo, la Ford Fiesta, giunta all’altezza di un incrocio, ha effettuato un sorpasso azzardato finendo per scontrarsi violentemente contro l’auto che la precedeva e che aveva iniziato una manovra di svolta: una Renault Clio sulla quale viaggiava una trentenne bassanese.

Lo schianto

L’impatto è stato violentissimo: nello schianto la ventinovenne romena, che viaggiava sul sedile posteriore, dietro al conducente, è stata sbalzata all’esterno del finestrino. Precipitata sull’asfalto è rimasta schiacciata sotto il peso dell’auto su cui viaggiava e che, a seguito dell’impatto, è finita per ribaltarsi su un fianco.

Per la giovane non c’è stato nulla da fare: è deceduta pochi istanti dopo l’incidente, prima ancora dell’arrivo dei medici del 118. Il suo complice, rimasto ferito in modo più lieve, ha cercato di allontanarsi dal luogo dell’incidente, non prima però di aver provato, senza alcuno scrupolo, a recuperare la refurtiva dalle mani della complice, ormai già priva di vita.

A fermarlo sono state solo le urla di un vigile del fuoco che, intervenuto per prestare soccorso, ha assistito alla scena, bloccando l’uomo e consentendone l’identificazione da parte dei carabinieri della sezione radiomobile, intervenuti in zona pochi stanti prima per la chiamata al 112 effettuata dal cinquantenne vittima della rapina.

L’interrogatorio

Anche la conducente della seconda auto rimasta coinvolta nello schianto è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari, ma le sue condizioni non hanno mai destato preoccupazione. Il trentatreenne romeno è stato subito condotto in caserma a Bassano dove è stato interrogato. Non è ancora chiaro quale fosse il legame tra i rapinatori ma gli inquirenti non escludono neppure che i due romeni potessero essere una coppia nella vita, oltre che complici nell’attività criminosa.

Le indagini

Al momento sono ancora in corso le indagini dei carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, guidata dal maggiore Filippo Alessandro per risalire alla vera identità dei due romeni. Le accuse nei confronti dell’uomo, che si trova in stato d’arresto sono pesanti: omicidio stradale e rapina in concorso.