14 giu 2020 06:52

TRAGICO INFORTUNIO SUL LAVORO VICINO COMO: UN OPERAIO 47ENNE CADE DA UN’ALTEZZA DI 8 METRI, RESTA INFILZATO NELL’INFERRIATA E MUORE. LA DINAMICA NON È ANCORA STATA RICOSTRUITA CON ESATTEZZA. IL LAVORATORE ERA SALITO SU UNA SCALA ALL'ESTERNO DI UNA DITTA DI CARROZZERIA QUANDO, PER CAUSE NON ANCORA ACCERTATE, È SCIVOLATO…