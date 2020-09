DRUGS! I FINTI MIRACOLI DELLE DROGA DA RICETTA – IL DOC PRODOTTO DALLA NEONATA RAI-DOCUMENTARI (E TRASMESSO SU RAI1 ALLE 23 CON UNO SHARE DEL 9%) SPIEGA LA FORZA DELLA DROGA OFFERTA IN VARIE FORME COME RIMEDIO ALL'ANSIA E AL DOLORE. NON SOLO NEGLI STATI UNITI (DOVE NEL 2017 I MORTI PER DROGA HANNO SUPERATO QUELLI PER INCIDENTI STRADALI E ARMI DA FUOCO) MA ANCHE IN ITALIA. LO SCENARIO È AGGRAVATO DALL'INVASIONE DELLE NUOVE SOSTANZE PSICOATTIVE - VIDEO