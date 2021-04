TRASH & CASH – CECCARELLI: “CON ANA BETTZ, ALL'ANAGRAFE ANNA BETTOZZI, LA NEBULOSA TRASH SI È ESTESA BEN OLTRE I CONFINI ORIGINARI. S'È FATTA ECONOMIA CLANDESTINA, RICCA PATTUMIERA, REGINETTA DEL CASH - UNA TALE VOLONTÀ DI EROTIZZAZIONE - CUOIO, TRASPARENZE, TACCHI - DA FAR SORGERE IL SOSPETTO CHE TUTTA LA LUCCICANTE IMPALCATURA ESIBIZIONISTICA FOSSE MONTATA COME ARMA DI DISTRAZIONE, PERFINO DI MASSA, PER COPRIRE IL VERO CORE-BUSINESS E I SUOI POCO RACCOMANDABILI INTERLOCUTORI CAMPANI” – VIDEO

ana bettz 8

2 – L'ECONOMIA DEL TRASH

Filippo Ceccarelli per “la Repubblica”

E dunque, come da blitz della Guardia di Finanza, accade in Italia che fra Trash e Cash ci siano più cose e più soldi di quante se ne potevano sognare abbagliati da luce, lusso, carne, spettacolo e visibilità.

ana bettz 16

Nel senso che un tempo i magheggi petroliferi, non certo una novità, si combinavano nel buio più pesto, erano una roba di misteri, segreti, anonime vergogne. Quando venne fuori il primissimo scandalo, metà anni 70, i protagonisti che avevano mollato quattrini ai partiti per frodare legalmente il fisco erano illustri sconosciuti.

ana bettz 9

E anche in seguito - ancora traffici illegali, dribbling tributari, dossier Mifobiali, fino all' affaire Eni-Petromin - tutto avveniva rigidamente al coperto, di solito con la degna supervisione di spioni, faccendieri, massonerie e consorterie assortite. Basti pensare all' enigmatico romanzo di Pier Paolo Pasolini, Petrolio appunto, e alle verità postume che nascondeva, alcune forse addirittura fatte sparire con destrezza da occulti manovratori.

ana bettz 24

Ecco. Con la vicenda di questa Ana Bettz, a suo dire un' artista e show woman, e con la collaborazione straordinaria e marketizzante dell' ex modello e attore Dario Oliviero, al secolo Gabriel Garko, il ribaltamento degli impicci petroliferi può dirsi compiuto e definitivo.

All' altezza di un tempo forse lurido e sfarzoso, verrebbe da aggiungere con una punta di moralismo, ma certamente incardinato sull' eccesso di ribalta e vetrina, oltre che sovraccarico rispetto ai suoi stessi orizzonti e obiettivi.

Cosimo Ferri brinda con Ana Bettz e Rita Cavallaro

Una tale smania di stupire per farsi ammirare, una tale volontà di ostentazione da far sorgere il sospetto che tutta la luccicante impalcatura esibizionistica fosse montata come arma di distrazione, perfino di massa, per coprire il vero core-business e i suoi poco raccomandabili interlocutori campani - che su queste frenetiche apparenze, magari, sono già più scettici.

ana bettz 18

Chi ha un quarto d' ora di tempo e un soldino di curiosità può agevolmente raggiungere la pagina "official" di Ana Bettz su Instagram; e lì dentro, ripensando all' andirivieni di borsoni pieni di banconote e all' ordinaria evasione fiscale, farsi un' idea di come l' odierna civiltà dell' immagine si dispieghi con brillantezza occultando le magagne che pure tutti ci portiamo appresso - però qui sotto i morbidi tappeti, i soffitti e le dorature Casamonica style, gli aerei privati, i motoscafoni, le auto da sceicchi, gli alberghi a otto stelle, le mazze da golf maneggiate come scettri di un piccolo grande reame virtuale, ma fino a un certo punto.

ana bettz 26

E davvero qui non si vorrebbe peccare di maschilismo, ma ci si soffermi anche sulle pose d' esorbitante erotizzazione, l' abbondanza di cuoio, le trasparenze invasive, gli altissimi tacchi, la magia della cosmesi, la spiritualità della chirurgia, "the body" è l' auto-sintesi.

Una vita in posa nella società dell' imperativo estetico e della prestazione; una messa in scena che va oltre le velleità e forse anche i successi artistici del soggetto, per cui vale la pena notare anche un singolare comparto Bettz "per il sociale": lei col bimbo nero in braccio, "stop violenza sulle donne" e naturalmente la pandemia acchiappata al volo con "una campagna di solidarietà per gli italiani" e l' immancabile "appello" a Mattarella, Conte e Speranza. Dolce nel fondo: il gossip, donde l' ampio servizio illustrato sul "bacio nella notte" - artificiosamente paparazzato - fra lei e Garko.

ana bettz 3

Questi reca alla triste e vistosa fiaba idrocarburica un' Italia antica, cicisbea, ma anche iper evolutasi nel sogno del divismo di bocca buona costruito da vecchie glorie press agent e scaltri e cinici produttori. Mai, bisogna riconoscere, il mondo dello showbiz è stato un modello etico e di maturità, così come da sempre la bellezza funziona come una scorciatoia obbligatoria e spesso sfruttata ben oltre qualsiasi fraintendimento. Né mai nessuno proporrà Garko senatore a vita.

Però la franca risolutezza del suo negoziare, così autentico e anche duro nelle intercettazioni, distrugge e insieme sbeffeggia la scena madre e le lacrime di Gabriel che Alfonso Signorini, reuccio del GF, ha propinato qualche mese fa a diversi milioni di italiani. Al dunque la nebulosa trash si è estesa ben oltre i confini originari. S' è fatta economia clandestina, ricca pattumiera, reginetta del cash.

ana bettz 2

ana bettz 27

