TRECCE AL VENTO! – GRETA THUNBERG HA DECISO DI SBARCARE IN AMERICA, MA SICCOME L’AEREO INQUINA TROPPO, SI FARÀ DARE UN PASSAGGIO DA PIERRE CASIRAGHI – IL NIPOTE DI GRACE KELLY LE HA MESSO A DISPOSIZIONE IL SUO ECO-YACHT “MALIZIA II”, CHE VIAGGIA A EMISSIONI ZERO, E SARÀ LUI A GUIDARE L’IMBARCAZIONE VERSO GLI STATES. MA IL PRINCIPATO NON E' LA CAPITALE DELLE AUTO PIU' LUSSUOSE (E INQUINANTI) AL MONDO? – VIDEO

Giacomo Talignani per “la Repubblica”

greta thunberg 1

Le trecce al vento e un messaggio chiaro, "zero emissioni contro una tonnellata di CO 2 ". Così la 16enne svedese Greta Thunberg ha deciso di sbarcare in America: ricordando che per aiutare un Pianeta stretto nella morsa del cambiamento climatico si può sempre cercare un' altra via. Lei ha scelto per una rotta che la porterà in barca a vela dall' Europa sino a New York, dove il 23 settembre è attesa al summit sul clima dell' Onu, navigando attraverso l' oceano Atlantico in un agosto per altro a rischio uragani. Saranno due settimane a bordo della "Malizia II", imbarcazione da regata guidata da Pierre Casiraghi.

malizia ii l'eco yacht di pierre casiraghi 14

Datata 2015, con panelli solari, turbine sottomarine e sistemi per lo sfruttamento dell' energia eolica, questa nave è pensata per viaggiare ad "emissioni zero" contro la tonnellata di CO 2 di un volo andata e ritorno dalla Svezia agli Stati Uniti. Per lei questo viaggio è dunque una questione di coerenza. Quando il 20 agosto del 2018 si presentò davanti al Parlamento svedese con il cartello sullo "sciopero per il clima" non aveva idea di dove quella protesta l' avrebbe portata ma un anno dopo, diventata paladina del clima, è determinata a insistere con la scelta di "non volare per non inquinare".

greta thunberg 1

Dopo aver annunciato di volersi prendere un anno sabbatico da scuola per incontrare gli attivisti americani messicani e canadesi, partecipare al summit di New York e soprattutto alla Cop25 in Cile a dicembre, in centinaia le hanno scritto per aiutarla ad organizzare il viaggio. "Non ci sono treni per l' America e non so ancora come ci arriverò" scriveva ai follower. Poi è arrivata la proposta del Team Malizia e della Fondazione Prince Albert II di Monaco: un "passaggio" sulla barca da 18 metri.

pierre casiraghi a bordo del malizia ii

Partirà assieme al padre Svante, il regista Nathan Grossman, che girerà un documentario sulla traversata, lo skipper Boris Herrmann e il fondatore del team Pierre Casiraghi, terzo figlio della principessa Carolina di Monaco, anche lui al timone della nave. Si parte nelle prime settimane d' agosto. La data verrà decisa in base al meteo. "La navigazione sarà lunga e impegnativa", ha detto Greta ricordando che la nave è dotata di strumenti per rilevare la CO 2 e fornire dati agli scienziati.

greta thunberg

Malizia II è proprietà dell' imprenditore tedesco Gerhard Senft e sostenuta dallo Yacht Club di Monaco, di cui Pierre Casiraghi è vice presidente. Per il nipote di Grace Kelly "Greta è un ambasciatrice che trasmette un messaggio fondamentale sia per la nostra società che per la sopravvivenza delle generazioni future".

malizia ii l'eco yacht di pierre casiraghi 11

Quei milioni di giovani che, dice Greta, "hanno alzato la voce per svegliare i leader mondiali. Nei prossimi mesi, a New York e in Cile, scoprirò se ci stanno ascoltando. Il nostro futuro è a rischio: dobbiamo tutti unirci davanti all' allarme lanciato dalla scienza".

L' eco yacht Malizia II può produrre Elettricità a zero emissioni di carbonio A New York L' eco-attivista svedese Greta Thunberg, 16 anni, non viaggia in aereo a causa del forte impatto che i voli hanno sull' ambiente.

