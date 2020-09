TREMANO I PORCELLONI DI TUTTO IL MONDO! – I REGISTRI DI VOLO DEGLI AEREI DI JEFFREY EPSTEIN SARANNO PORTATI IN TRIBUNALE: IL PROCURATORE GENERALE DELLE ISOLE VERGINI HA CHIESTO DI VEDERE GLI ELENCHI DEI PASSEGGERI DEI SUOI QUATTRO ELICOTTERI E DEI TRE AEREI DAL 1998 FINO ALLA MORTE IN PRIGIONE DEL MILIONARIO...

DAGONEWS

bill clinton e ghislaine maxwell scendono dal jet privato di jeffrey epstein

I registri di volo di Jeffrey Epstein con i nomi di tutti i passeggeri che hanno viaggiato con lui saranno resi noti durante il processo, scatenando il panico tra i personaggi ricchi e famosi che hanno viaggiato con lui.

Il procuratore generale delle Isole Vergini, dove il miliardario aveva una casa, ha chiesto di vedere i registri dei passeggeri dei suoi quattro elicotteri e dei tre aerei, compreso il Lolita Express, dal 1998 fino alla morte in prigione nello scorso anni.

BILL CLINTON SI FA MASSAGGIARE DA CHAUNTAE DAVIES, UNA DELLE ACCUSATRICI DI EPSTEIN

Il pilota David Rodgers ha reso noti i registri del 2009 che mostravano come, tra i passeggeri del Lolita, ci fossero il principe Andrea, Bill Clinton, Kevin Spacey e Naomi Campbell. Ma una fonte ha detto: «I registri che saranno portati in giudizio faranno sembrare quelli forniti da Rodgers come un post-it. C'è il panico tra molti ricchi e famosi».

RITRATTO DI BILL CLINTON VESTITO DA MONICA LEWINSKY IN CASA EPSTEIN A NEW YORK jeffrey epstein a little saint james 2 BILL GATES E JEFFREY EPSTEIN ghislaine maxwell little st james island JAMES STALEY - LAWRENCE SUMMERS - EPSTEIN - BILL GATES - BORIS NIKOLIC chauntae davies dentro la villa di epstein a little saint james 8 jeffrey epstein a little saint james 1 jeffrey epstein a little saint james 3 jeffrey epstein un gruppo di ragazze alla villa di jeffrey epstein isola di epstein ai caraibi jeffrey epstein ghislaine maxwell con jeffrey epstein, melania e donald trump ghislaine maxwelle jefferey epstein jeffrey epstein weinstein epstein party bill clinton alan dershowitz jeffrey epstein e ghislaine maxwell