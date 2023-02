28 feb 2023 19:21

NEL TRIBUNALE DEI SOCIAL NON SERVE QUERELA – IN SPAGNA UN UOMO È STATO CONDANNATO A UN ANNO DI GALERA PER AVER SCHIAFFEGGIATO LA MOGLIE IN DIRETTA SU TIKTOK – LA DONNA NON AVEVA DENUNCIATO IL MARITO, MA AI GIUDICI È BASTATO ESAMINARE LE IMMAGINI PER PROCESSARLO IN AUTOMATICO. E LA CONDANNA È ARRIVATA NONOSTANTE IN AULA LA DONNA L'ABBIA DIFESO...