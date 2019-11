TROMBARE È DIVENTATO UN MIRAGGIO? LA SEXPERTA TRACEY COX CI SPIEGA COME RIACCENDERE LA FIAMMA E QUANDO È NECESSARIO RIVOLGERSI A UN TERAPISTA – NON AVERE UN ORGASMO PER UNA DONNA NON È POI COSÌ STRANO: BASTA FAR CAPIRE AL COMPAGNO CHE, OLTRE ALLA PENETRAZIONE, BISOGNA STIMOLARE IL CLITORIDE – SE SI PROVA RANCORE VERSO IL PARTNER SI RISCHIA DI NON FARE PIÙ SESSO E SE LUI SI RIFIUTA DI AVERE UN RAPPORTO POTREBBE ESSERCI UN PROBLEMA DI…

Avete problemi in camera da letto? Poche persone riescono a superarli da sole e un numero ancora inferiore si rivolge a un terapista. La soluzione è che spesso i matrimoni finiscono per andare avanti senza avere più idea di cosa sia il piacere e la sessualità.

Ma come si fa a sapere quali problemi si possono risolvere da soli e quali hanno bisogno dell’aiuto di un professionista? La sexperta Tracey Cox ci spiega quali sono i quattro problemi più comuni e come superarli.

Non riuscire a raggiungere un orgasmo durante un rapporto

È sempre la stessa questione. L’orgasmo per una donna è difficile da raggiungere perché passa dalla stimolazione del clitoride e non dalla penetrazione. È il clitoride e non la vagina ad avere quelle terminazioni nervose che fanno raggiungere alla donna il climax. Non c'è assolutamente nulla di sbagliato se non riesci a raggiungere l'orgasmo durante il rapporto sessuale: fai parte della maggioranza e non della minoranza.

In realtà non c'è un "problema" da risolvere. Ma puoi aumentare le tue possibilità di avere un orgasmo attraverso la penetrazione provando alcune tecniche collaudate.

Soluzione: correggilo tu stessa

Solo il 15-20% delle donne è in grado di raggiungere l'orgasmo durante il rapporto senza una stimolazione del clitoride.

La maggior parte delle donne che hanno questo orgasmo, lo fanno attraverso la stimolazione della parete frontale. Per stimolare quest'area altamente sensibile (nota anche come punto G), bisogna provare la posizione del missionario con i fianchi sollevati. Un’altra idea è di utilizzare un vibratore.

Essere troppo arrabbiati per fare sesso con il partner

I problemi in una relazione spesso hanno un effetto negativo sulla vita sessuale. Se la persona con cui abiti non è più tuo amico, è il nemico. Perché dovresti aprire il tuo cuore - o le tue gambe - a lui? Sentirsi attaccati non è sexy e l’autostima precipita. Questo è ciò che viene chiamato inferno coniugale.

Soluzione: rivolgiti a un terapista

Se ti senti arrabbiato con il tuo partner da mesi o da anni rivolgiti alla terapia di coppia. Quando i problemi non vengono risolti rapidamente, si trasformano in piaghe che divorano la relazione.

Non si fa più sesso

A volte il sesso si interrompe in una relazione a causa degli eventi della vita: bambini piccoli, stress a lavoro o problemi di altra natura. All’inizio pensi che ricomincerai a fare sesso, ma poi ti accorgi che non succede. Se hai smesso di fare sesso, è molto improbabile che ti rivolgerai al tuo partner per affrontare i problemi. Ad alcune coppie non importa quando il sesso scompare, ma si rinuncia a una parte importante del rapporto.

Soluzione: dipende da quanto tempo è passato

Non importa quale sia stata la ragione per cui non lo fate. Una volta che hai smesso di fare sesso per più di un anno, la situazione non cambia. Se non hai già parlato, fallo ora. Inizia con qualcosa di semplice. Dì: “Senti, volevo parlarti di qualcosa. Ti amo e amo la nostra relazione e mi manca fare sesso. Hai notato che non lo facciamo più? Come ti senti?”.

Non farti prendere dal panico se non ricevi una buona risposta. A volte basta affrontare il problema, risolverlo. Altre volte, diventa ovvio che il tuo partner non ha interesse a fare sesso di nuovo regolarmente o per niente. Se la situazione è questa chiedi il motivo. A volte ci può essere un problema di disfunzione erettile che crea un grosso problema per l’uomo e lo porta a non volerlo più fare. Se si rifiuta di parlarne la terapia è necessaria.

Il partner si rifiuta di parlare di sesso

Molte persone si rifiutano di parlare di sesso. bisogna cercare di superare il disagio iniziale, ma una volta fatto per molte coppie è un gioco da ragazzi e si prova una sensazione liberatoria. Tuttavia alcune persone, cresciute pensando al sesso come qualcosa di sporco o che hanno avuto dei traumi, non ne parleranno mai. Non c’è una soluzione rapida e ci vuole tempo e pazienza.

Soluzione: rivolgersi a un terapista

Se hai provato di tutto per far aprire il tuo partner e nulla ha funzionato, vedere un terapista è l'unica strada da percorrere. Resisteranno: se non vogliono parlare di sesso con te, non vogliono nemmeno parlare con un terapista.

Se non vogliono farlo, vai da solo. Il terapista ti aiuterà a trovare il modo per affrontare la situazione.

