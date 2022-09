11 set 2022 12:20

UNA TROMBATA DA CANI – DOPO AVER FATTO SESSO CON IL PROPRIO CANE UN 55ENNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA E’ ANDATO AL PRONTO SOCCORSO PER UN’INFEZIONE GRAVISSIMA AI TESTICOLI – LI’ L’UOMO HA CONFESSATO DI AVER AVUTO UN RAPPORTO CON L’ANIMALE – PER SALVARLO E’ STATA NECESSARIA UN’OPERAZIONE DI CASTRAZIONE E ORA DOVRA’ AFFRONTARE UNA LUNGA TERAPIA... - CHISSÀ COME STA L'ANIMALE