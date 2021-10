UNA TROMBATA DA PAURA – BARBARA COSTA: “È HALLOWEEN. SI AGUZZI INGEGNO E FANTASIA, E SI SCELGA L’INTIMO IL PIÙ EFFERATO, E SPAVENTOSAMENTE IN TEMA. SUL WEB NON È DIFFICILE TROVARE MUTANDINE E REGGISENI ORNATI A SCHIZZI, SCHERZOSI INVITI A IMITAR I VAMPIRI E MORDERSI I CAPEZZOLI E LE ZONE EROGENE. E CHE NE DICI DI UNA VAGINA A TESSUTO VELATA, CHE TI LUSINGA A 'SPACCARMI COME UNA ZUCCA'?"

Barbara Costa per Dagospia

halloween lingerie (60)

Se la tua donna si presenta a te con su mini slip "dick or treat", caz*etto o scherzetto, con la i di dick distinta da un vivace pene in tiro… hai capito che notte è, e cosa vuole da te? È Halloween e si festeggia a zombie, a streghe e vampiri, a mostri, entità le più deformi, e non c’è ragione di mostrarsi quieti in lingerie, semmai il contrario! Si aguzzi ingegno e fantasia, e si scelga l’intimo il più efferato, e spaventosamente in tema.

halloween lingerie (46)

Sul web non è penoso trovare mutandine e reggiseni ornati a schizzi, a macchie striati, imbevuti di sangue disegnato, e artigli e graffi e lame e coltelli, e scherzosi inviti a sessualmente imitar i vampiri e mordersi, i capezzoli e le anche e le zone erogene e ovunque, e pure slip che a Halloween ti spronano a sedurre in linguaggio spooky, a parole eroticamente sinistre, perversamente inquietanti. E che ne dici di una vagina a tessuto velata, che ti lusinga a "spaccarmi come una zucca"…!? Fin troppo decisa? E quella sotto slip con su rosse labbra che si mordono, stillando gocce di sangue, e scoprendo denti appuntiti minaccianti fellatio?

halloween lingerie (47)

A Halloween, anche i maschietti sono chiamati a intimamente paurosamente agghindarsi: per l’occasione, possono scegliere tra slip e boxer, e ricorrere al cinema horror se non lesti a orrifiche idee: qual è l’horror quello che da bambino ti era proibito vedere, ma tu lo stesso di nascosto guardavi, e dopo non ci dormivi? Può ora tornarti utile, a indirizzare un pene su Halloween indeciso.

halloween lingerie (2)

Destano pensieri immondi, raccapriccianti, le mutande maschili "shark", con lo squalo spielberghiano a fauci spalancate proprio su p*lle e pene, se non di più i boxer insanguinati e sanguinanti, a squalo già passato e rifocillato, come emersi dal peggior incubo, e pure si può optare per il boxer "Nightmare", quello con Freddy Krueger, la faccia bruciata e diabolica, le sue lame minacciose, la sua nenia agghiacciante, la sua lingua pronta al più disgustoso leccamento. E se Freddy ti sta antipatico, ci sono boxer di Jason Voorhees, di Norman Bates, di Hannibal Lecter, e pure boxer con i mostri dell’horror tutti insieme!

Tette afferrate, strette, strizzate da mani di scheletri, finanche dorate, e completini neri, con reggiseni e slip ad ali di pipistrello su seni e glutei posate, in attesa di essere tolte, e top stracciati a mummia, che coprono il possibile ma nemmeno, le cui bende a penzolare allarmanti, e mutande che riproducono la bocca della mummia, quella del cinema, che si apre e ti inghiotte proprio lì, precisa, ad altezza e apertura d’un sesso femmina. E tutt’intorno teschi e rose, e diti medi alzati pur se nient’altro che ossa, quasi polvere. Corsetti gothic.

halloween lingerie (42)

E slip a ragnatele a cullare un sesso invitante perché incanagliante, e intrappolante. E i reggiseni con ragni che pendono tra l’incavo dei seni. E i top fascianti con su ritratta Chucky, la bambola assassina, il suo ghigno, inferiore forse solo a quello inalterabile degli psicopatici di Woodsboro. E baby-doll demonizzati e demonizzanti, e c’è pure il reggiseno con su l’Urlo di Edvard Munch. Cos’altro serve per una notte davvero macabra? Lo slip con la sentenza infernale "perda ogni speranza chi 'qui dentro' entra"? O il reggiseno con le coppe a zucca che si accendono?

halloween lingerie (5) halloween lingerie (12) halloween lingerie (10) halloween lingerie (11) halloween lingerie (16) halloween lingerie (13) halloween lingerie (14) halloween lingerie (15) halloween lingerie (56) halloween lingerie (17) halloween lingerie (18) halloween lingerie (19) halloween lingerie (2) halloween lingerie (2) halloween lingerie (4) halloween lingerie (48) halloween lingerie (49) halloween lingerie (21) halloween lingerie (20) halloween lingerie (22) halloween lingerie (23) halloween lingerie (26) halloween lingerie (24) halloween lingerie (25) halloween lingerie (27) halloween lingerie (29) halloween lingerie (28) halloween lingerie (3) halloween lingerie (3) halloween lingerie (30) halloween lingerie (3) halloween lingerie (32) halloween lingerie (31) halloween lingerie (33) halloween lingerie (34) halloween lingerie (36) halloween lingerie (35) halloween lingerie (37) halloween lingerie (38) halloween lingerie (40) halloween lingerie (39) halloween lingerie (4) halloween lingerie (41) halloween reggiseno 1 halloween lingerie (43) halloween lingerie (55) halloween lingerie (57) halloween lingerie (44) halloween lingerie (45) halloween lingerie (50) halloween lingerie (51) halloween lingerie (52) halloween lingerie (53) halloween lingerie (54) halloween lingerie (58) halloween lingerie (59) halloween lingerie (6) halloween lingerie (62) halloween lingerie (61) halloween lingerie (64) halloween lingerie (7) halloween lingerie (63) halloween lingerie (65) halloween lingerie (8) halloween lingerie (9) halloween lingerie halloween lingerie halloween reggiseno