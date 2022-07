TROMBATA E SPENNATA - A PESARO, UNA DONNA MOLDAVA È STATA DERUBATA DALL'UOMO CON CUI AVEVA PASSATO UNA NOTTE DI SESSO SFRENATO IN ALBERGO - I DUE SI SONO INCONTRATI NELL'HOTEL DOPO UN APPROCCIO SU FACEBOOK - L'UOMO, UN 46ENNE ROMENO, HA LASCIATO LA CAMERA ALLE 6 DEL MATTINO, CON LA SCUSA DI ANDARE A PRENDERE UN CAFFÈ - QUANDO LA 50ENNE HA DENUNCIATO IL FURTO, I POLIZIOTTI HANNO SCOPERTO CHE…

Da www.ilrestodelcarlino.it

Una notte di sesso sfrenato in albergo, ma al mattino, risveglio amaro per una badante moldava di 50 anni: che ha visto il partner andare via dalla camera di un hotel zona mare e ha scoperto poco dopo che le aveva rubato il telefonino con i soldi dentro, circa 100 euro. E’ successo il 10 luglio scorso. Lui è un tipo che polizia e carabinieri conoscono: romeno, 46 anni, la coppia si era conosciuta su una chat di Facebook. Lui viene dal centro Italia.

A un certo punto la chat ai due non basta più e la donna lo fa venire qui in città. Scoppia l’amore, con conseguente incontro infuocato in albergo. Tutto bene finché lui alle 6 del mattino si sveglia, lei ancora assonnata lo vede allontanarsi dalla camera, "scusa, ma dove vai così presto?", gli chiede lei, e lui, "Vado a prendere un caffè, aspettami, torno tra un attimo".

Ma l’amante non torna. E quando la donna si sveglia meglio, si accorge di non avere più il suo cellulare e i soldi in contanti che teneva dentro la cover dello stesso. La donna a quel punto chiama subito la Volante, racconta velocemente quanto accaduto ai poliziotti che sono arrivati da lei poi alcuni giorni dopo fa formale denuncia in Questura. I poliziotti iniziano ad indagare e scoprono subito che ci sono tre profili riconducibili a lui.

Ma in uno di questi, c’è pure il nome e la data di nascita che corrispondono a quelli veri del presunto ladro. La donna guarda la foto e conferma. A quel punto il tipo è stato identificato e viene denunciato per furto. I poliziotti scoprono anche che l’albergatore non aveva ottemperato alla registrazione della coppia tra gli ospiti della struttura ricettiva, contravvenendo in tal modo a quanto disposto