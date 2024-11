CON TRONCHETTI PROVERA, CHIARA FERRAGNI HA FATTO STRIKE – “OGGI” HA PIZZICATO CHIARA FERRAGNI E GIOVANNI TRONCHETTI PROVERA AL BOWLING: I DUE, INSIEME AI RISPETTIVI FIGLI, PRIMA SONO ANDATI A INGOZZARSI IN PIZZERIA E POI SONO SCESI IN PISTA – L’EREDE DELLA DINASTIA PIRELLI AVREBBE ORDINATO UN ANELLO DI FIDANZAMENTO DA SVARIATI CARATI – UN SOGNO PER L’INFLUENCER, DA SEMPRE TRATTATA COME UNA REIETTA DALL’ALTA SOCIETÀ MILANESE…

Anticipazioni stampa di OGGI

chiara ferragni al bowling 2

Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera hanno iniziato a frequentarsi alla fine dell’estate ma la loro relazione sta bruciando le tappe. Il settimanale OGGI in edicola da domani pubblica in esclusiva le foto in cui la coppia già si comporta come una famiglia allargata. Chiara e i figli Leone e Vittoria hanno trascorso la domenica con Giovanni e i suoi tre figli: prima sono stati insieme in una pizzeria di Corso Garibaldi e poi a giocare a bowling.

Dalle immagini emerge come già ci sia sintonia tra ognuno e i bambini dell’altro. OGGI scrive che nei salotti dell’alta finanza milanese si dà per certo che «per le feste Chiara avrà al dito un anello di fidanzamento da far invidia alle aspiranti principesse di mezza Europa. Il suo Giovanni ne ha già ordinato uno di svariati carati che la lascerà senza fiato».

chiara ferragni e giovanni tronchetti provera al bowling con i figli

E questo nonostante giri voce che il padre di Giovanni, Marco Tronchetti Provera, e la madre Cecilia Pirelli, non abbiano fatto i salti di gioia per il fidanzamento del figlio, non vedendo di buon occhio il mondo del rap milanese che Ferragni ha fidanzato negli anni con il matrimonio con Fedez, e le recenti disavventure giudiziarie dell’influencer.

copertina oggi del 28 novembre 2024 chiara ferragni al bowling 3 chiara ferragni chiara ferragni al bowling 1 chiara ferragni giovanni tronchetti provera - FOTO OGGI chiara ferragni giovanni tronchetti provera - FOTO OGGI chiara ferragni halloween 2024 2