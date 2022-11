TROPPO DJOKO PER MUSETTI – SCONFITTA DURISSIMA PER L’ITALIANO NEI QUARTI DI FINALE DEL “ROLEX PARIS MASTERS”: IL VENTENNE TOSCANO È STATO BATTUTO DA DJOKOVIC PER 6-0 6-3 IN UN'ORA E 13 MINUTI DI GIOCO - A MUSETTI È RIMASTA SOLO LA SODDISFAZIONE DI AVER RAGGIUNTO PER LA PRIMA VOLTA UN QUARTO DI FINALE DI UN TORNEO 1000 E LA PRIMA VITTORIA CONTRO UN GIOCATORE TOP 5, QUEL CASPER RUUD CHE HA BATTUTO NEL MATCH DEGLI OTTAVI…

Da www.lastampa.it

djokovic musetti 1

Una sconfitta durissima. E' quella che ha dovuto incassare, nei quarti di finale del 'Rolex Paris Masters (montepremi di 5.415.410 euro), Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic: tra il ventenne toscano e l'ex n.1 del mondo non c'è stata partita.

Djokovic, già sei volte vincitore del titolo a Bercy, si è imposto per 6-0 6-3 in un'ora e 13 minuti di gioco e a Musetti è rimasta solo la soddisfazione di aver raggiunto per la prima volta un quarto di finale di un torneo 1000 e della prima vittoria contro un giocatore top 5, quel Casper Ruud che ha battuto nel match degli ottavi. Ma oggi per l'azzurro è stata tutta un'altra storia, forse ha pesato anche l'eccessiva tensione che, a tratti, Musetti ha dato l'impressione di patire.

djokovic musetti 3

Dopo un primo set tutto a favore (6-0) di 'Djoko', nel secondo game della seconda frazione di partita Musetti è riuscito a tenere un turno di battuta (1-1) e in quello successivo è anche riuscito a strappare per la prima volta il servizio a Djokovic al termine di uno scambio a base di rovesci tagliati. Il vantaggio, però, è durato poco perché alla quarta opportunità, con un dritto d'attacco nell'angolo, Nole ha centrato il contro-break (2-2). Poi nel sesto gioco Musetti, in preda al nervosismo, dopo aver spedito largo un rovescio incrociato ha scagliato via la pallina prendendosi un avvertimento.

novak djokovic 4

E' stato quasi il segno della resa, poi il match è proseguito nel segno di Djokovic che, sul primo match point, ha chiuso l'incontro vincendo per 6-3 anche il secondo set. Quindi niente 'prova del Nole' per Lorenzo, il 'Nex Gen' carrarese: sarà per la prossima volta.

djokovic musetti 2 novak djokovic 2 MUSETTI 9 MUSETTI 4 lorenzo musetti 1 lorenzo musetti 2 lorenzo musetti 3 novak djokovic 1 novak djokovic 3 novak djokovic 5