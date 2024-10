8 ott 2024 13:06

UNA TROUPE DEL TG3 È STATA AGGREDITA IN LIBANO, VICINO A SIDONE. L'AUTISTA LOCALE CHE ACCOMPAGNAVA I GIORNALISTI HA AVUTO UN INFARTO ED È MORTO – IL RACCONTO DELL'INVIATA DEL TELEGIORNALE, LUCIA GORACCI: “È SPUNTATO UN UOMO, È ANDATO VERSO L'OPERATORE E HA TENTANDO DI STRAPPARGLI LA TELECAMERA. SIAMO TORNATI IN AUTO PRONTI AD ALLONTANARCI IN FRETTA, MA SONO ARRIVATI ALTRI UOMINI CHE HANNO PRESO A SPINTONARE NOI E L'AUTO…” – VIDEO