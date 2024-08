5 ago 2024 15:51

TRUMP È RIUSCITO A FAR INCAZZARE PURE IL PRINCIPE WILLIAM – ROB JOBSON, NELLA BIOGRAFIA “CATHERINE, THE PRINCESS OF WALES”, RIVELA COME REAGÌ NEL 2012 L’EREDE AL TRONO AL COMMENTO CAUSTICO DEL TYCOON SUL TOPLESS DI KATE – LA PRINCIPESSA ERA STATA PAPARAZZATA MENTRE PRENDEVA IL SOLE IN TOPLESS SUL BALCONE DI UNA VILLA PRIVATA E L’EX PRESIDENTE REAGÌ PUNTANDOLE CONTRO IL DITO: “LA COLPA È SOLO SUA. CHI NON LE SCATTEREBBE UNA FOTO FACENDO UN SACCO DI SOLDI?” – IL COMMENTO NON ERA PIACIUTO A WILLIAM CHE…