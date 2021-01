TRUMP STA ‘N’ATTIMO IMPEACHATO - IL SENATO INIZIERÀ IL PROCESSO DI IMPEACHMENT AL PUZZONE LA SETTIMANA DELL'8 FEBBRAIO DOPO IL COMPROMESSO RAGGIUNTO TRA IL DEMOCRATICO SCHUMER E IL LEADER DEI REPUBBLICANI MITCH MCCONNELL, CHE AVEVA CHIESTO UN RINVIO PER CONSENTIRE A TRUMP DI PREPARARE LA DIFESA – MA MCDONALD NON SI ARRENDE E STUDIA UN PIANO PER...

Da "www.repubblica.it"

donald trump

Il Senato degli Stati Uniti inizierà il processo di impeachment a carico dell'ex presidente Donald Trump la settimana dell'8 febbraio. Lo ha annunciato il leader della maggioranza Chuck Schumer all'aula del Senato. Il senatore ha confermato le tempistiche dei lavori dell'Aula precisando che lunedì 25 gennaio la Camera consegnerà i documenti al Senato: il giorno successivo si terranno tutti gli atti formali che daranno il via al dibattimento.

La decisione è frutto di un compromesso tra il democratico Schumer e il leader dei repubblicani Mitch McConnell, che aveva chiesto un rinvio del processo a metà febbraio per consentire a Trump di preparare la sua difesa. Nel frattempo il Senato potrà proseguire le sue udienze per la conferma dei ministri nominati dal neopresidente Joe Biden e per discutere il nuovo pacchetto di aiuti per la pandemia di Covid.

donald trump con la valigetta nucleare

Trump e un avvocato del dipartimento di giustizia, intanto, avrebbero ideato un piano per cacciare Jeffrey Rosen, procuratore generale facente funzioni dopo le dimissioni di William Barr, e usare il potere del ministero per costringere i parlamentari della Georgia a ribaltare l'esito delle elezioni presidenziali in quello Stato. Lo rivela il New York Times citando quattro ex dirigenti dell'amministrazione che hanno chiesto l'anonimato.

william barr

L'avvocato in questione, Jeffrey Clark, aveva fatto sapere all'allora presidente che condivideva le sue accuse di brogli ed era pronto ad assecondare le richieste di indagini negate invece da Rosen. Ma i dirigenti del dipartimento avevano minacciato unanimemente in una conference call che si sarebbero dimessi se Rosen fosse stato licenziato. Solo questa conseguenza, secondo il Nyt, avrebbe trattenuto Trump dallo strappo, calcolando che le polemiche per le dimissioni di massa al vertice del ministero avrebbero eclissato l'attenzione sulle sue accuse infondate di elezioni fraudolente.

il discorso d addio di donald trump

donald trump lascia la casa bianca donald trump donald trump autografa il muro con il messico ad alamo 2 joe biden donald trump donald trump donald trump scende dall air force one DONALD TRUMP SILENZIATO nancy pelosi donald trump donald trump by pat ludo donald trump e l assalto al congresso meme donald trump meme donald trump by pat ludo 2 donald trump

william barr pornhub william barr pornhub 1