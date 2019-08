TRUMP VUOLE LANCIARE L'ATOMICA SUGLI URAGANI? - “AXIOS”: IL PRESIDENTE HA PROPOSTO DI LANCIARE BOMBE NUCLEARI PER BLOCCARLI PRIMA CHE RAGGIUNGANO GLI STATI UNITI - L’IDEA È VECCHIA COME IL CUCCO: GIÀ EISENHOWER L’AVEVA VALUTATA - IL PUZZONE SMENTISCE DI AVERLO DETTO DETTO, E COMMENTA: “È RIDICOLA. SOLO FAKE NEWS” – PUO' PROVARCI SUBITO, VISTO CHE A PORTO RICO STA ARRIVANDO UNA TEMPESTA TROPICALE... – VIDEO

(LaPresse/AFP) - Il presidente Usa, Donald Trump, ha proposto di lanciare bombe nucleari sugli uragani prima che raggiungano gli Stati Uniti. Lo riporta il sito Axios, spiegando che durante un briefing sugli uragani Trump ha chiesto se fosse possibile bloccare gli uragani che si formano al largo delle coste dell'Africa lanciando una bomba nucleare nell'occhio del ciclone. Secondo una fonte anonima, il sito web ha riportato che i partecipanti alla riunione hanno lasciato il briefing pensando: "Cosa facciamo con questo?".

Axios non ha precisato quando sia avvenuto questo intervento. Secondo quanto ricostruito, non è la prima volta che il presidente americano formula un simile suggerimento: nel 2017 Trump aveva chiesto a un alto funzionario se l'amministrazione dovesse bombardare gli uragani per impedire loro di approdare, ma allora non aveva citato l'eventuale uso di bombe nucleari.

La Casa Bianca non ha commentato, ma un funzionario di alto livello ha dichiarato ad Axios che "l'obiettivo di Trump non è malvagio". L'idea di Trump non è nuova ma era stata avanzata per la prima volta da uno scienziato governativo negli anni '50, sotto il presidente Dwight Eisenhower. La proposta continua a venir fuori ogni tanto, anche se gli esperti concordano sul fatto che non potrebbe funzionare.

Trump,fake news armi nucleari su uragani

(ANSA) - "La storia di Axios secondo cui il presidente Trump voleva distruggere i grandi uragani con armi nucleari prima che tocchino terra è ridicola. Io non ho mai detto questo. Solo altre FAKE NEWS!": lo ha twittato oggi lo stesso presidente americano Donald Trump da Biarritz in risposta all'articolo del sito Usa di notizie Axios, che citava tra l'altro fonti presenti ad un briefing tenuto alla Casa Bianca in cui Trump sarebbe intervenuto su questo tema.

