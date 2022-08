TU CHIAMALE, SE VUOI, EVASIONI – DANIELE BEDINI, IL 32ENNE DI CARRARA ARRESTATO PER L’OMICIDIO DI UNA PROSTITUTA E DI UNA TRANS A SARZANA, È FUGGITO DAL CARCERE DI CUNEO, MA È STATO CATTURATO DOPO APPENA MEZZ’ORA – AVEVA GIÀ TENTATO DI EVADERE DALLA PRIGIONE DI LA SPEZIA, E PROPRIO PER QUESTO ERA STATO TRASFERITO IN PIEMONTE. ORA È GUARDATO A VISTA IN REGIME DI MASSIMA SORVEGLIANZA…

Da www.rainews.it

daniele bedini

Evasione lampo dal carcere di Cuneo per Daniele Bedini, il trentaduenne di Carrara accusato di aver commesso due omicidi poco più di un mese fa a Sarzana, in Liguria. L'uomo è fuggito dal Cerialdo ma è stato catturato dopo appena mezz'ora. Bedini, che aveva già tentato di evadere dal carcere di La Spezia e per questo era stato trasferito a Cuneo, è stato bloccato alla stazione, a bordo di un treno in partenza per Fossano. Ricondotto in cella, si trova ora in regime di massima sorveglianza, guardato a vista.

daniele bedini e le sue due presunte vittime

L'uomo, arrestato a giugno per l'omicidio della prostituta albanese Nevila Pjetri e indagato per quello della trans Camilla, entrambi avvenuti a Marinella di Sarzana, avrebbe scavalcato il cortile del passeggio e raggiunto il muro di cinta arrampicandosi sul tetto della palestra. Bedini si sarebbe poi lanciato all'esterno della casa circondariale appoggiandosi su un lampione. L'allarme della polizia penitenziaria è stato immediato e ha fatto scattare subito controlli e posti di blocco in tutta la zona. Dopo mezz'ora l'evaso è stato rintracciato alla stazione dai carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Cuneo.

