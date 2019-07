TU CHIAMALE, SE VUOI, RESURREZIONI – IN INDIA UN 25ENNE VIENE DICHIARATO MORTO DAI MEDICI, MA POCO PRIMA DELLA SEPOLTURA IL FRATELLO SI ACCORGE DI UN’ANOMALIA: IL “CADAVERE” SI MUOVE – L’UOMO È STATO PORTATO IN OSPEDALE DOVE È ORA RICOVERATO E SOTTOPOSTO A VENTILAZIONE MECCANICA…

Ernesto De Franceschi per "www.leggo.it"

cadavere 5

Morto per i medici dell'ospedale, si risveglia prima della sepoltura. Ci sono poche cose più terrificanti del pensiero di essere sepolti vivi, ma questo è ciò che è successo a Mohammad Furqan, venticinquenne, originario di Lucknow, in India: è stato trasportato in ospedale dopo essere stato coinvolto in un incidente il 21 giugno scorso.

Ma alcuni giorni dopo, il primo luglio, è stato dichiarato morto dai medici del nosocomio indiano.

cadavere 4

Nella più totale disperazione, la sua famiglia ha iniziato a prendere accordi per il funerale e il corpo è stato portato nella sua casa dove era nato con un'ambulanza, come riporta in Inghilterra anche il prestigioso Independent. Tuttavia, mentre la famiglia stava pianificando la sua sepoltura, suo fratello Mohammad Irfan ha notato alcuni movimenti nel "cadavere".

cadavere 6

I famigliari hanno poi spiegato a NDTV : "Devastati, ci stavamo preparando per la sepoltura quando alcuni di noi hanno visto movimenti nelle sue membra. Abbiamo subito portato Furqan all'ospedale Ram Manohar Lohia dove i medici hanno detto che era vivo e che l'hanno subito messo sotto ventilazione meccanica.

cadavere 3

Avevamo pagato circa 80 sterline all'ospedale privato in precedenza e quando abbiamo detto ai responsabili che avevamo finito i soldi, hanno subito dichiarato Furqan morto lunedì", spiegano ora scandalizzati.

cadavere 2

Il medico che ora sta curando l'uomo all'ospedale ha riferito ai media attraverso un comunicato tutto sommato confortante: "Il paziente è in condizioni critiche ma sicuramente non è cerebralmente morto. Ha un polso, la pressione sanguigna e i suoi riflessi stanno funzionando, è stato ricoverato in rianimazione con il supporto del ventilatore". Il suo funerale, insomma, può attendere...

cadavere 1