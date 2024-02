IL TUMORE DI RE CARLO NON PLACA GLI SCAZZI A CORTE – GLI ADDETTI AI LIVORI DI BUCKINGHAM PALACE SOSTENGONO CHE HARRY NON VERRA’ RIAMMESSO NELLA FAMIGLIA REALE NEANCHE DOPO LA DIAGNOSI DELLA MALATTIA DEL PADRE, RE CARLO – IL FRATELLO ED EREDE AL TRONO, WILLIAM, NON LO VUOLE VEDERE A LONDRA NEANCHE DIPINTO – IL PIZZINO INVIATO ATTRAVERSO I QUOTIDIANI INGLESI, CHE OGGI TITOLANO: "NON CI SARA' UN RITORNO NELLA DITTA" - "HARRY BLOCCATO" - IL TENTATIVO DI RIAVVICINAMENTO ALLA FAMIGLIA DEL MARITO DI MEGHAN MARKLE

Estratto dell’articolo di Enrico Franceschini per www.repubblica.it

principe harry

“Non ci sarà un ritorno di Harry nella Ditta”, titola in prima pagina il Sunday Telegraph. “William non permetterà ad Harry di rientrare nella famiglia reale”, scrive sempre in prima pagina il Sunday Express. “Harry bloccato”, strilla la copertina del Sun.

Citando indiscrezioni delle solite fonti vicine alla royal family, la stampa domenicale britannica è unanime nell’escludere che il secondogenito di re Carlo possa tornare a ricoprire un ruolo ufficiale, anche soltanto part-time, in rappresentanza della monarchia britannica.

Nei giorni scorsi erano circolate aspettative in questo senso, dopo che lo stesso Harry aveva dichiarato di essersi riavvicinato al padre, come si è visto concretamente con la sua visita lampo a Londra all’indomani dell’annuncio che il 75enne sovrano ha un cancro. “I momenti di crisi uniscono le famiglie”, ha detto questa settimana il principe, facendo presumere la sua disponibilità a svolgere di nuovo mansioni pubbliche a nome dei Windsor, sia pure in modo “ibrido”, ovvero soltanto in alcune occasioni e senza tornare a vivere, continuando a vivere con la moglie Meghan Markle e i loro due figli in California […]

re carlo

Ma oggi dalla casa reale giunge l’avvertimento che questo non accadrà, con indiscrezioni che i cortigiani di Buckingham Palace avrebbero operato per evitare che Harry prolungasse l’incontro con Carlo, avvenuto recentemente a Londra e durato poco più di mezz’ora, impedendogli di andare a fargli visita nei giorni seguenti a Sandringham, la residenza di campagna reale, nella contea del Norfolk, dove suo padre sta trascorrendo il periodo di cure e di riposo per il tumore che gli è stato riscontrato.

Le stesse fonti affermano che la famiglia reale è contraria a ridare ad Harry un ruolo “ibrido” in rappresentanza della monarchia, al quale in effetti il principe avrebbe aspirato fin dal primo momento della sua decisione di andarsene in America e che ora apparentemente sarebbe intenzionato a riproporre.

“No way back”, non c’è possibilità di ritorno per lui, scrive il Sun attribuendo il commento ad alti funzionari di palazzo reale, perché, se venisse riammesso, “non riusciremmo più a liberarcene”. Sarebbe in particolare il fratello maggiore William, erede diretto per il trono, a opporsi a riammettere Harry come rappresentante ufficiale della casa reale, ruolo che gli fu tolto durante un consiglio di famiglia nel 2020 fra la regina Elisabetta, l’allora principe Carlo e lo stesso William, perché “di lui non ci si può fidare”, riferisce il Sunday Mirror.

meghan markle principe harry

In sostanza, come futuro re, William avrebbe il timore che prima o poi il fratello minore potrebbe provocare nuove polemiche; e non gli avrebbe perdonato i ripetuti attacchi contro di lui, contro sua moglie Kate, contro Carlo e Camilla, contenuti in svariate interviste, programmi televisivi e nell’autobiografia di Harry. Ciò non esclude che il riavvicinamento e una eventuale riappacificazione in futuro possano avvenire, sul piano personale. […]

il principe william va a trovare la moglie kate in ospedale 3 re carlo camilla parker bowles principe harry arriva a londra dopo la notizia della malattia di carlo harry e meghan in giamaica 7 re carlo, william e george il principe william va a trovare la moglie kate in ospedale 1 IL PRINCIPE HARRY RIPARTE DA LONDRA