2 ago 2022 09:58

IL TURISTA HA SEMPRE RAGIONE – FERMI TUTTI: SE L’HOTEL NON È COME IN FOTO, AVETE DIRITTO A UN RIMBORSO! È QUANTO HA DECISO IL GIUDICE DI PACE DI MILANO: UN 44ENNE AVEVA SBORSATO 2.250 EURO PER UNA VACANZA A VIESTE. ARRIVATO IN PUGLIA, HA TROVATO AL POSTO DI UNA PISCINA UNA VASCA POCO PROFONDA E NELLA PALESTRA UN SOLO ATTREZZO SOTTO IL SOLE. A QUEL PUNTO…