27 ott 2020 20:28

DI TUTTA L’ERBA UN FASCIO – “FORZA NUOVA” SOFFIA SULLA RABBIA SOCIALE: MILITANTI INCAPPUCCIATI DEL PARTITO DI ESTREMA DESTRA SI IMBUCANO A UNA MANIFESTAZIONE A PIAZZA DEL POPOLO A ROMA, E LA POLIZIA CARICA - DOPO L’INTERVENTO DELL’AUTOCARRO CON IDRANTE, HANNO LANCIATO BOMBE CARTA. DI CERTO NON ERANO BARISTI O RISTORATORI – CHI ERA IN PIAZZA PER PROTESTARE DAVVERO E NON PER FAR CASINO CONTESTA L'INTERVENTO DELLE FORZE DELL'ORDINE: "SIAMO PADRI DI FAMIGLIA, ABBIAMO IL DIRITTO DI MANIFESTARE" - VIDEO