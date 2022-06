7 giu 2022 10:58

TUTTE LE STRADE PORTANO A ROMAN - GLI STATI UNITI CONTINUANO A RANDELLARE ROMAN ABRAMOVICH: UN GIUDICE DI NEW YORK HA AUTORIZZATO IL SEQUESTRO DI DUE AEREI CHE L'OLIGARCA POSSIEDE ATTRAVERSO UNA SERIE DI SCATOLE CINESI - SI TRATTA DI UN BOEING 787-8 DREAMLINER E DI UN GULFSTREAM G650ER CHE, SECONDO I PROCURATORI FEDERALI, HANNO FATTO ROTTA IN RUSSIA A MARZO, IN VIOLAZIONE DELLE RESTRIZIONI SULLE ESPORTAZIONI...