Da www.liberoquotidiano.it

alina influencer russa posa nuda sotto un albero sacro a bali

Alina è un’avvenente influencer russa che rischia seriamente di finire in carcere. La sua colpa? Quella di aver posato completamente nuda su un albero sacro a Bali, l’isola paradisiaca dell’Indonesia, e di aver pubblicato le foto sui social. Probabilmente la ragazza non sapeva che quell’albero ha circa 700 anni ed è noto localmente come kayu putih: le foto la mostrano sul tronco completamente nuda, con il seno appoggiato alla corteccia, e per questo è accusata di diffusione di materiale pornografico.

Le immagini sono arrivate all’attenzione di Nilu Djelantik, una nota imprenditrice di Bali, che ha chiesto alle forze dell’ordine del posto di intervenire: di conseguenza Alina potrebbe finire in carcere per sei anni o essere multata per 55mila sterline, se fosse perseguita secondo le leggi locali sulla pornografia. L’albero si trova nel tempio di Babakan ed è considerato sacro dalla gente del posto, motivo per il quale le foto di lei nuda hanno suscitato indignazione in tutta l’isola di Bali, e non solo.

alina l influencer russia che rischia il carcere a bali 3

L’influencer ha rimosso le foto e ha poi pubblicato un video di scuse, assicurando di non essere a conoscenza di ciò che stava violando. Un video in cui si mostra completamente vestita e in preghiera ai piedi dell’albero, accompagnato dal seguente messaggio: “Chiedo scusa a tutto il popolo balinese e indonesiano, mi pento delle mie azioni. Sono così imbarazzata, non volevo offendervi in alcun modo. Ho solo pregato sotto un albero e sono andata direttamente alla stazione di polizia per spiegare questo incidente e scusarmi”.

alberi sacri a bali alina l influencer russia che rischia il carcere a bali alina l influencer russia che rischia il carcere a bali alberi sacri a bali alina l influencer russia che rischia il carcere a bali alina l influencer russia che rischia il carcere a bali alina l influencer russia che rischia il carcere a bali alina l influencer russia che rischia il carcere a bali