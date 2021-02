TUTTI NELLA STESSA BARCA - I CARABINIERI IN PRESIDIO DAVANTI A MONTECITORIO SI TOLGONO IL CASCO IN GESTO DI SOLIDARIETÀ CON I RISTORATORI, ARRIVATI DA TUTTA ITALIA PER MANIFESTARE CONTRO LE CHIUSURE SERALI E LE ALTRE RESTRIZIONI ANTI-COVID - VIDEO

Da www.repubblica.it

Protesta e solidarietà. I carabinieri in presidio davanti a Montecitorio si tolgono il casco in gesto di solidarietà con i ristoratori, arrivati da tutta Italia per manifestare contro le chiusure serali e le altre restrizioni anti-Covid.

I CARABINIERI IN PRESIDIO DAVANTI A MONTECITORIO SI TOLGONO IL CASCO PER SOLIDARIETA CON I RISTORATORI I CARABINIERI IN PRESIDIO DAVANTI A MONTECITORIO SI TOLGONO IL CASCO PER SOLIDARIETA CON I RISTORATORI