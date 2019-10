18 ott 2019 15:45

È TUTTO UN EQUILIBRIO SOPRA LA FOLLIA – UNA GIOVANE COLF È STATA RIPRESA DA UN PASSANTE MENTRE PULIVA IL VETRO DI UNA FINESTRA IN EQUILIBRIO PRECARIO A BUENOS AIRES: LA SIGNORA SI ERA ARRAMPICATA SUL PARAPETTO E SENZA ALCUNA PROTEZIONE SI REGGEVA IN PIEDI PER RISCIACQUARE IL VETRO DALL’ESTERNO – UNA SCENA CHE HA INDIGNATO I SOCIAL…(VIDEO)