7 ott 2022 14:15

TUTTO PUR DI NON MORIRE PER LA FOLLE GUERRA DI PUTIN – DUE CITTADINI RUSSI HANNO ATTRAVERSATO 80 CHILOMETRI NEL MARE GELATO E SONO SBARCATI SU UNA REMOTA ISOLA DELL’ALASKA PER SFUGGIRE ALLA MOBILITAZIONE MILITARE IMPOSTA DAL CREMLINO – I DUE HANNO CHIESTO ASILO POLITICO AGLI STATI UNITI – IL GOVERNATORE DELLO STATO USA MIKE DUNLEAVY: “IL LORO ARRIVO CI HA COLTO DI SORPRESA, ORA SERVE UN PIANO IN CASO DI NUOVI SBARCHI”